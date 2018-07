Sabor a cloro

Me dijo el médico que había dos clases de personas: las que se llevaban bien con su aparato digestivo y las que no. Yo le dije que había otras dos clases: las que dormían a pierna suelta y las que padecían insomnio. Puestos a clasificar, apuntó él, habría que distinguir también entre las monárquicas y las antimonárquicas o entre las partidarias del lenguaje inclusivo y las de la gramática excluyente, etcétera. No dijo etecé, dijo etcétera con todas las letras, porque se ve que estaba a favor de esta modalidad reducida de la expresión. No había nadie en la consulta.

–Están todos los enfermos en la piscina –aclaró–. Hay gente que odia las piscinas y gente que las adora. El mundo está dividido entre los primeros y los segundos.

Imaginamos a un tipo que, además de llevarse mal con su aparato digestivo, tuviera insomnio y fuera partidario de la gramática excluyente. Las combinaciones, una vez lanzadas tres o cuatro dicotomías, eran infinitas. Había asimismo personas que eran partidarias de dos tendencias incompatibles entre sí. Juan Carlos I, por ejemplo, el Rey emérito, era simultáneamente monárquico y antimonárquico, como se desprende de su afán de destruir la institución al tiempo de apuntalarla. En realidad, casi todas las monarquías llevan en sus entrañas una república a la que tarde o temprano dan a luz.

–¿Tú eres monárquico o antimonárquico? –le pregunté.

–No he pensado en ello –dijo.

Es uno de esos médicos que no se comprometen ni con los diagnósticos. De hecho, llevábamos veinte minutos de charla y aún no me había dicho qué le pasaba a mi aparato digestivo,

–Bueno, ¿y qué es lo que me pasa? –pregunté al fin.

–Eso lo sabrás tú mejor que yo.

–Yo no soy médico –me defendí.

–Pero tu cuerpo sabe. Pregúntale a él.

Llegué a casa agotado por el calor y fui a darme un baño a la piscina de la comunidad, donde encontré a mi mujer.

–Pero si tú odias la piscina –dijo al verme.

–La odio y no la odio –me defendí.

El agua sabía a cloro.