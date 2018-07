El maestro de los futbolines

En contra de lo que pueda parecer, este título honorífico no lo ostentaba la persona que se distinguiera por una especial habilidad en el manejo del futbolín. Allá por los años ochenta, el maestro era el encargado de la sala recreativa. Solía ser un hombre de entre cuarenta y cincuenta años, de modales tranquilos y rostro taciturno; con lo primero sosegaba los ánimos de los jugadores más nerviosos; con lo segundo imponía respeto y lejanía. Imagino que pasarse más de diez horas al día escuchando el repiqueteo de las bolas y la algarabía de las partidas y en alguna ocasión la necesidad de poner orden templaban el ánimo de estos trabajadores, que no verían el momento de largarse a su casa a escuchar un poco de silencio. Porque es verdad que en estos locales solía haber también mesas de billar (del americano y del español) y máquinas arcade, pero lo que siempre estaba ocupado en el horario que fuese solían ser los futbolines. Tanto es así que la institución no escrita del pierde-paga solía complementarse con el depósito en una esquina del campo de una moneda, que aseguraba a quienes estaban esperando que, una vez perdiera uno de los dos equipos, entraban ellos. Es verdad que se podían cerrar las partidas para un grupo de amigos, pero usualmente se aceptaba el desafío, que transcurría casi siempre por canales pacíficos: era, desde luego, una buena escuela eso de perder o ganar con desconocidos.

Era difícil, cuando no imposible, entablar conversación con el maestro. Parapetado tras el periódico del día o con el oído pegado con desespero a un transistor, no daba mucho pie a ello; también es cierto que los únicos actos comunicativos que solíamos tener con él (ya que la dispensación de bebidas no solía ser habitual en estos sitios) eran para el cambio de monedas o cuando se atascaba alguna en el depósito del futbolín. Entonces acudía con un clarísimo gesto de desconfianza y hartazgo, la mayor parte de las veces con un gancho; cuando veía que no podía arreglarlo así, sacaba de su bolsillo el instrumento que todo aficionado al futbolín ha soñado con manejar siquiera una vez en su vida: la llave que abría el campo y le permitía recuperar la moneda perdida y accionar desde dentro el mecanismo de suelta de las pelotas. En esos momentos era una especie de demiurgo que nos mostraba las tripas del juego, el interior sencillo y a la vez sorprendente que se solía ocultar a nuestros ojos. El maestro sabía de nuestra estupefacta admiración y ejecutaba con precisión cada movimiento hasta, una vez liberadas las bolas, volver de nuevo a su mostrador.

Solo en una de las ocasiones que acudí a una sala recreativa un maestro condescendió a juntarse con nosotros. Fue en la sala enorme que había por Nueva Málaga. El hombre empezó a mirar partidas, hasta que, no sé bien por qué, se detuvo en la que jugábamos mis amigos y yo. Estuvo un buen rato callado; se fumó un cigarrillo, dos (por aquel entonces, las mesas de futbolín tenían añadidos pequeños ceniceros en dos de sus esquinas), y finalmente aprovechó que habíamos terminado una para decirnos:

-¿Sabéis una cosa, chaveas? Hoy es mi última noche currando aquí. A partir del lunes vuelvo a trabajar en un restaurante.

Como les pasó a los japoneses que escucharon por primera vez la voz de su emperador en persona por radio tras los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, nos quedamos alucinados y no supimos qué responderle. El hombre no se alteró y añadió:

-El caso es que llevo aquí dos años y nunca he echado una partidita. ¿Me dejáis entrar en algún equipo? Es que no creo que vuelva a entrar en mi puta vida en un sitio de estos y no me quiero quedar con las ganas.

Me tocó jugar contra él; en ese momento, yo manejaba la defensa y el portero y él se puso con la delantera y el centro. Era malísimo, era cierto que nunca había probado. Mis amigos y yo nos miramos y redujimos tanto la velocidad como la puntería. Y mira que lo intenté, pero no me metió ni un gol.

-Menuda patochada -dijo cuando terminó la partida-. Ea, aquí tenéis unas monedas, por el detalle.

Y aquella tarde nos sentimos un poco rozados por los dioses: el maestro nos había invitado.