Por dentro y por fuera

Cómo lo ven

Trump contra todos y junto a Putin y crisis iraní

Reuters resaltaba que la cumbre entre el presidente de EEUU, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladimir Putin, se saldó con un nuevo espaldarazo a la imagen pública de éste (tras el exitoso Mundial de fútbol, celebrado en Rusia), mientras Trump negaba cualquier interferencia de los servicios secretos rusos en las elecciones presidenciales que le dieron la victoria en 2016. Todo ello, en contra del criterio de sus aliados occidentales y de su propio equipo ejecutivo (lo que le obligó a rectificar, al día siguiente).

Clarín señalaba que la crisis económico-financiera que afecta a Irán (con una devaluación de la moneda nacional superior al 50% y un desempleo que podría dispararse del 13% al 20%, a final de este año), unida al abandono de EEUU del acuerdo nuclear, han generado una situación de debilidad del presidente del país, el moderado Hassan Rohani, sobre el que empiezan a pesar fuertes rumores de dimisión.



Cómo nos ven

Consentimiento explícito y más autonomía como solución

BBC reseñaba la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de promulgar una ley sobre consentimiento sexual, de modo que se elimine cualquier tipo de ambigüedad al respecto en casos de violación. La legislación que Sánchez pretende introducir guarda semejanzas con una ley que entró en vigor en Suecia el pasado 1 de julio. En ese sentido se establecerá que, de no haber consentimiento explícito en la relación sexual, dicho acto será considerado como violación.

Financial Times publicaba un editorial dónde mostraba sus esperanzas para encauzar el conflicto catalán, tras la reunión en Moncloa entre Pedro Sánchez y Quim Torra. Concretamente, apuntaba que la solución debería ser la concesión de una mayor autonomía financiera para Cataluña, además de su reconocimiento como nación. También hacía un llamamiento a PP y Ciudadanos, para que dicho resultado sea posible.



Qué se cuece

Revistas con futuro y Netflix cumple a medias

Media-tics destacaba el auge, en EEUU, de las denominadas Publicaciones de Interés Especial (o de nicho; con frecuencia, relacionadas con el consumo). Así lo apuntaba el presidente de Time Inc. Retail, Drew Wintemberg, que no cree que se trate de una moda pasajera. Entre estas revistas, resaltaba el buen resultado de The Royal Wedding, Magnolia Journal o People, con una característica común: son productos exclusivamente de quiosco.

Dircomfidencial.com resaltaba la continuidad de la historia de éxito de la plataforma de contenidos en streaming Netflix que, durante el segundo trimestre del año, aumentó sus ingresos en un 40% (hasta alcanzar los 3.900 millones de dólares). No obstante, no se cumplieron las previsiones respecto al aumento de abonados, ya que los analistas esperaban seis millones más y solo fueron cinco (hasta completar un total de 130 millones de suscriptores, en todo el mundo).