Correos con las ayudas del Estado arruina a 2500 familias

Europa ha condenado a Correos a devolver 166 millones de euros al Estado en concepto de ayudas indebidas. ¿Qué empresa podría competir contra Correos en igualdad de condiciones? Desde luego no ha sido el caso de Unipost, que ha tenido que cerrar sus puertas dejando a 2.500 familias haciendo cola en el desempleo y en el FOGASA. No hay casualidades en la vida, todos son vasos comunicantes, Correos no ha tardado ni un suspiro en convocar 2.300 empleos para este 2018 y anunciar otros tantos para 2019. ¿El nuevo Gobierno tendrá la sensbilidad de reparar esta injusticia? Ahí va una idea, preferencia para reubicar este personal desahuciado en Correos, quien la hace que la pague, es hora de que no siempre paguen los mismos.

Antonio Sánchez Berengui. Málaga