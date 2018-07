Mujeres y poder político

Se queja una periodista –y no sólo ella– de que ninguna mujer haya llegado aún a presidir un partido con posibilidades de gobernar España. Señala que Santamaría apelaba a ser mujer como mérito; pero en realidad no fue sino la perfecta yes-woman, secretaria sumisa de Rajoy, que la eligió precisamente por ser más débil aún que él, con lo que, obligándola a compartir su poder con Cospedal, pudo gobernar mejor él? y después otro hombre, Casado.

Recuerda también Belén Remacha la pérdida de las primarias que perdió Carme Chacón, cuando su «mérito» para destacar fue estar embarazada el día que el irrelevante Zapatero buscaba para Defensa una mujer, que le montara un titular que disimulara su incapacidad; lo pagamos muy caro, abandonando ella después Cataluña, el Parlamento y –física y moralmente– España cuando más necesitábamos que trabajara en su puesto.

Cita, por último, en su análisis, a Susana Díaz, cuando en realidad toda su carrera política fue dirigida, para desgracia de Andalucía, por un ya tan maleado Felipe González; y cuando ella quiso a su vez tutelar a Pedro Sánchez, éste no se dejó. No sólo son culpables, pues, los «remachos»; también las mujeres, para conseguir todas de verdad la igualdad y no sólo algunas por interesados privilegios paternalistas, tendrían que renunciar a quejarse siempre –como los catalanes, a quienes Pla nos califica con razón de «quejicas»– de ser meras víctimas de los hombres y reconocer su responsabilidad en los abusos que se cometen con su complicidad, en política como en los demás campos.

M. Llopis Piferrer

Málaga