Decir terral es pronunciar Málaga. Este viento cálido de interior del Norte o Noroeste está tan entreverado en la personalidad del malagueño que, junto a su idiosincrasia atávica, le perfila un carácter singular y exclusivo. Este aire se hace tertuliano y cuando aún no ha llegado en esta época estival, las conversaciones giran en torno a su expectante aparición; en el momento que emerge con su ardiente caricia, como ocurre en estos días, volvemos a manifestar la misma interjección, la de todos los años: ¡Uf! ¡Qué calor! ¡Dios mío!, haciendo de estas palabras espontáneas una declaración propia ante esta encendida emoción.

Toda una paradoja arraigada en el proceder de la estirpe malacitana. Sí, el nativo de esta tierra con memoria asomada al mar hace de la contradicción su modus operandi. Coexistir en la normalidad de esta ciudad denota ser capaz de vivir, sin muchas desventuras ni tantas opulencias, nuestra propias contradicciones; esos constantes enfrentamientos con los que nos hallamos nos sirven para afirmar y consolidar tanto lo bueno como lo malo, lo verdadero o lo falso, lo correcto y lo incorrecto.

Así, todo lo que pensamos como bueno no es totalmente tal, ni todo lo que percibimos como verdadero lo es. Estas contradicciones son dos faces de la misma medalla en la historia de la urbe y en cada uno de nosotros. El malagueño tiende a disfrutar de sus contradicciones: ser feliz le hace llorar; no dice que le gusta cuando le encanta; lo más inteligente es hacerse el memo; la búsqueda de la seguridad le puede hacer sentir más inseguro€ Málaga, como contradicción, es la raíz de todo y de nuestra manifestación vital; para vivirla no depende de las palabras de los regidores, sino de una decisión de compartirla y concurrirla. Dichoso agosto. Felices días de terral.