Qué fue de Puerto Banús

Recuerdo las deliciosas anécdotas de sobremesa con Don Juanjo Gordo, propietario del restaurante Antonio, situado en primera línea de Puerto Banús. Un local señero, referente del glamur y la calidad, espacio tranquilo y señorial, uno de esos sitios que, como Regine´s, enladrilló el dandismo y la clase en el puerto marbellí hasta colocarlo en el epicentro mundial del buen gusto. Allí, como digo, entre camareros uniformados, de los de toda la vida, y mesas elegantemente dispuestas, ya vaticinaba Don Juanjo el fin de Puerto Banús. Me hablaba con melancolía de los tiempos en que un cliente británico enviaba desde Londres su avión privado para llevarle raciones de chanquetes, o de cómo el dueño de Volkswagen pasaba tardes de Dry Martini discutiendo el precio de un velero por la irrisoria diferencia de cien mil pesetas de la época. Lo importante, el disfrute, no era el precio, me decía. Era el juego, la negociación, la estrategia de imponer su oferta.

Todo acabó un buen día de agosto, una tarde cualquiera de verano. Una discusión en la esquina de la terraza interrumpió la conversación. Un ruso sin camiseta pretendía sentarse a comer y el jefe de sala le invitaba cordialmente a irse. El ruso se empecinaba en su actitud, molestando al resto de comensales. Don Juanjo se levantó con la parsimonia adecuada a sus 70 años, cruzó entre las mesas, llegó hasta el escandaloso ruso y, en un perfecto castellano, le dijo que se fuera a dar por culo a Siberia. No sé si el ruso entendió culo o Siberia, pero se fue por donde vino, y en silencio.

Hoy en día, quince años después de aquellas sabrosas sobremesas, Puerto Banús es un estercolero humano, una oda a la indecencia. Si usted pasea por allí descubrirá una creciente mezcla de aspirantes a mafiosos, putas de saldo, árabes que avergonzarían a sus antepasados, chulos sin propina, familias horrorizadas, competiciones de lujosos coches de alquiler, guiris beodos, turistas de todo a cien, locales de comida rápida, barcos descuidados, pisos en venta, gañanes mal encarados, descamisados por doquier, olor a orina y vómito, jardineras e inglesas marchitas, ordinarias pegadas a un móvil, latin lovers decrépitos, adictos al postureo, influencers gorrones, ambientes lisérgicos, neones apagados, plataformas imposibles, maleducados jactándose de su incultura, bolsillos vacíos, tiendas de chinos y piaras de groseras.

Todavía hay quien se miente a sí mismo y cree que Banús es una hermosa dama por conquistar, pero no es más que esa vieja vedete de cabaret que vive entre recuerdos enmarcados, camuflando el paso de los años con excesivo maquillaje barato y fajas de mercadillo. Añorada por unos pocos, manoseada y olvidada por muchos. Demasiados.

Lo bueno es que los asiduos a Banús no tenían por costumbre salirse de su ecosistema, quedaban atrapados en un zoo de puertas invisibles, una resacosa espiral de alcohol y sueños estupefacientes. Lo malo es que, de un tiempo a esta parte, escapan de vez en cuando y esparcen su bajuna condición por sitios de Marbella de toda la vida, de los que aún preservan la Historia de la joya de la Costa del Sol. Ya no es difícil ver a estos cretinos racaneando tapas por el centro, amagando con comprar en tiendas del casco antiguo o dando la nota en las playas de las afueras. La Morenita, Punto Faro, La Venus, La Barca, El Imperial, La Venencia, El limpio, El Cordobés, Los Pacos, Acapulco, Santiago, Bartolo, La Polaca, Guerola, El Estrecho, el Ceuta, Los Farolillos, California, El Canuto y tantos buenos locales que salvaguardan al pueblo de siempre de los advenedizos y provocadores que, verano tras verano, convierten Marbella en portada del petardeo y la vulgaridad. Marbella merece un turismo de calidad. Marbella echa de menos al auténtico Puerto Banús.

Uno ve la Costa Azul y le entra una envidia malsana. Centenares de megayates, parkings que parecen concesionarios exclusivos, limpieza y seguridad, clubes exquisitos, y lo más importante: miles de personas que trabajan y viven directa o indirectamente todo el año de la explosión veraniega. Y no hay que irse tan lejos. Estepona, Benalmádena o Fuengirola le mojan la oreja a Marbella, y yo que me alegro: restaurantes llenos, tiendas abarrotadas, puertos disfrutados. Así que me pregunto a qué se dedican los que malvenden Marbella en Fitur u otros escaparates, dónde la publicitan, qué ofrecen para atraer a tanta morralla que no sirve ni para carne de pinchito.

Más tarde que pronto algún político descubrirá que Banús, panal de rica miel, se ha convertido en un enfermo terminal, en una grotesca e interminable despedida de soltero, y para entonces será tarde. Entre todos lo mataron y él solo se murió.