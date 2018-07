La hora de Carlos Suárez

La selección española de Baloncesto volverá a escena a finales de septiembre. La clasificación del Gran Canaria para la Euroliga provoca que la selección sea menos «amarilla» y más «verde-morada anaranjada» con la inclusión de los jugadores del Unicaja y del Valencia Basket.

Este cambio de guardia, salvo fichajes de última hora, baja del carro de la roja a Xavi Rabaseda, Oriol Paulí, Albert Oliver y Pablo Aguilar y sube a una decena de grandes jugadores que pasan a ser seleccionables: Guillem Vives, Sergi García, Rafa Martínez, Alberto Abalde, Joan Sastre, Fernando San Emeterio, Dani Díez, Alberto Díaz, Jaime Fernández y sobre todo a Carlos Suárez. El capitán verde, que debería volver a la selección española.

La historia de desencuentros entre Carlos y la selección es larga. Después de estar en la preselección tres temporadas seguidas siempre acabó siendo el último descarte. En 2009, para dejar paso a un pujante Sergio Llull, en 2010 era San Emeterio el elegido en último lugar y en 2011 finalmente Sergio Scariolo decidió llevarse a un tercer base, Víctor Sada.

Esta decisión provocó un cruce de declaraciones entre el jugador, el seleccionador y el presidente de la Federación Española de Baloncesto que pareció alejar a Suárez para siempre de la selección.

Suárez afirmaba que se había incorporado lesionado a la concentración ante la promesa de acudir seguro al europeo de Lituania. Scariolo declaraba que nunca se había asegurado esa promesa y que sólo se le había garantizado su inclusión si en lugar de 12, se podía acudir al Europeo con 14 jugadores. Su borrado con photoshop de una campaña publicitaria tampoco ayudó a solucionar el problema.

Las relaciones parecían rotas para siempre pero en 2015 hubo un nuevo acercamiento antes del Europeo de Francia 2015. Unas reuniones discretas de Sergio Scariolo con Suarez que no dieron sus frutos y provocaron aún más malos entendidos. Una parte dice que no podía acudir porque tenía un lesión en la rodilla y la otra que no estaba lesionado. Es como se puede ver una historia de desencuentros.

Las ventanas son una gran oportunidad para reconducir todos estos problemas. La selección necesita a un jugador como Carlos Suárez. En la posiciones exteriores hay overbooking de jugadores, pero por dentro andamos bastante justos. Fran Vázquez, Sebas Saiz, Nacho Llovet, Víctor Arteaga y Javi Vega son los interiores que le quedan al seleccionador de los utilizados últimamente.

Suárez necesita volver a la selección. Un jugador como él no puede retirarse solo con 7 partidos como internacional después de haber sido campeón de Europa júnior en 2004, internacional Sub 20 y de su gran carrera en la Liga ACB. Fran Vázquez y la FEB ya fueron capaces de solucionar sus desencuentros y ahora las dos partes son felices. El que más, el pequeño Aitor, el hijo de Fran. Ahora toca a la Federación, a Scariolo o al seleccionador que ocupe su lugar y a Carlos Suárez sentarse en una mesa y limar asperezas, si no lo hacen€ se arrepentirán para siempre. Y sería una pena€ Suerte.