Lutito carnavalero

Con un sencillo post en Facebook la Murga de Miguel Ángel Merchán apaga las luces. Tras once años han decidido echar el cierre a un grupo que ha tenido éxito, mucho éxito y mucho carnaval. Primeros premios del teatro y grupos callejeros de disfrute que esta semana han decidido el cese temporal de la convivencia de forma amistosa. No lloraré... Hombre, no voy a llorar porque es carnaval y porque la única posibilidad de llorar con la Murga de Merchán es riendo.

Claro que no lloraremos porque decidáis tomaros un descanso... Porque es un descanso, ¿verdad? (me pregunto como cuando un niño pregunta a su madre por qué ya no ve tanto al abuelo). Que no es para estar tristes pero sí es para decir: «Joder, ¿por qué siempre se van los mejores?». Claro, y uno se pone de luto pequeñito. De lutito. Pero lutito de colores.

No voy a recordar tiempos pasados, lo prometo. No voy a acordarme de aquella vez que... Que no, de verdad. Que sólo quiero que estas palabras sirvan para decirle a esos murguistas que tengo que agradecerles muchas cosas. Mucha diversión, mucha alegría, mucha fiesta, mucho carnaval y mucha, mucha Málaga.

Once años de Carnaval es mucha tela y estoy seguro de que pesa. Más nos pesará a nosotros no teneros aunque sí os tengamos. Es lo que pasa en el Carnaval, que el cuerpo puede morir pero el alma permanece. Y como si fuera el Doctor Cavadas, seguro que algunos miembros se irán implantando en otros huecos. Tenemos el Carnaval que tenemos y no podemos permitir fuga de talento. Lutito por la Murga de Merchán, pero lutito de media sonrisa. Como esos velatorios en los que el cuñao empieza a contar chistes. Ja. Qué pena.