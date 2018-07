Bonilla no lo tiene fácil

Pablo Casado puede terminar de hundir más a Moreno Bonilla. Me explico. Si el líder orgánico del PP insiste en que no aprobará el techo de gasto del Gobierno de Sánchez, el hasta ahora líder andaluz lo pagará caro en las urnas, ya malo de por sí porque la media de las encuestas conocidas (hay otras peores) le colocan en tercer lugar, detrás de Ciudadanos (23 diputados cada uno) y del PSOE (47 parlamentarios), y con el aliento en el cogote del tándem Teresa Rodríguez y Maíllo (16 diputados), que viven luna de miel. Moreno Bonilla, sin fuerza alguna en Génova (sede nacional del PP), ya se labra su derrota, incapaz como será de forzar el PP a que no vaya por la senda, una vez más, de los recortes en sanidad, educación y dependencia.

El PP, con su mayoría absoluta en el Senado, puede vetar la llegada de 5.000 millones de euros a las arcas nacionales, de los cuales, 2.500 irían a las comunidades autónomas. Salvo para los feligreses del PP no muchos de sus militantes entenderán este veto, con un ahogamiento de las finanzas que podrían incrementar el gasto en bienes sociales. El veto a los objetivos de déficit y al techo de gasto es el primer paso de una oposición frontal de Casado al plan presupuestario de Pedro Sánchez en el Senado. Moreno Bonilla y, por tanto, el PP andaluz, tendrán difícil vender que siguen en la senda de los recortes, política que les lleva a estar cada vez más lejanos del sentir de la mayoría de los ciudadanos. La ministra andaluza Carmen Calvo ha sido rotunda: el PP tendrá que ir por todos los rincones de España explicando por qué se opone al gasto autorizado por Bruselas.

Casado, ya tiene varios frentes abiertos y dependerá de cómo sortear las trampas que encontrará en su camino para llegar a comerse los mantecados. Las más peligrosas están dentro del propio partido con la exigencia, no atendida, de Soraya Sáenz de Santamaría de reclamar para su grupo el 40 por ciento de representación en los órganos del PP. Pese a que pregonen unidad y se llene la boca de todos a una como en Fuenteovejuna basta mirar el panorama y se verá que Casado (el enterrador del «marianismo») no le será fácil gobernar a sus huestes, bastante soliviantadas. Se tiene la sensación, o al menos es la mía, de que Casado es persona frágil, políticamente hablando, porque nada nuevo se le conoce salvo el validar la política ultra liberal de José María Aznar y volver a las esencias más tradicionales de una derecha que quiere rescatar los alcanforados conceptos de patria, envolviéndose en la bandera como tabla de salvación. El viaje hacia un partido conservador de corte europeo, más centrado y capaz de adaptarse a los cambios sociales parece lejano.

Pero hay más, Casado, el vencedor del congreso pese a no ser el favorito de los afiliados populares, está sometido a una investigación judicial abierta, similar a la ya provocó una sonora dimisión, la de Cristina Cifuentes. Como muchos, admiramos a quien es capaz de hacer una carrera y tener un master tal cual se cuenta un chiste. Nadie duda de que Casado es estudiante superdotado pero no hasta el punto de que, de una tacada, lograran que le convalidaran 18 de 22 asignaturas. Casado, hay que decirlo, abultó su currículo académico y cursó un master que investiga la justicia.

Y mientras el PP de Casado se atormenta para hacer imposible la vida política de Sánchez (¡Vamos a echar de menos a Rafael Hernando!) los socialistas andaluces, con el acreditado olfato de Susana Díaz, se prestan a transitar por derroteros en los que se reconozca que Andalucía, históricamente, está infrafinanciada. El anuncio de los compromisos de Sánchez para con Andalucía ha sido un torpedo en la línea de flotación del PP andaluz, pero también para Marín, de Ciudadanos, y para Maíllo, de Izquierda Unida, incapaces de digerir que entre Sánchez y Susana Díaz se ha trazado una nueva senda para poner en marcha inversiones atrasadas o claramente humillada cuando se reconoce que el andaluz recibe 800 euros menos al año que la media que cualquier otro ciudadano español y que Sánchez quiere solucionar. Veremos qué vota el PP en el Senado donde tiene mayoría. Otra carga de profundidad para Moreno Bonilla.

P.D.- (1) Paco de la Torre, con el olfato que tiene de apuntarse a caballo ganador, está eufórico. Podrá imponer la lista para las municipales, con Bendodo en horas bajas. Y también habrá que seguir a Esperanza Oña. Hay heridas no cerradas. Y no envíen a Javier Arenas al cementerio de elefantes. Veremos.

(2) La República de Cataluña ya tiene su sede: Warteloo. Puigdemont, que usa a la historia a su antojo, ya sabe que es su Esla personal tal cual Napoleón vencido. Tiene 20 años para llorar su república por los rincones de Europa.