LAS OREJAS DEL ZORRO

Haberse aliado con el diablo le costará caro... ¿De quién estoy hablando? Está claro: estoy hablando de Pedro Sánchez y Torra. Este Gobierno no solo está jugando con los españoles, si no que se está jugando pasar a la historia con un apelativo un poco feo. Están claras las posturas. Las últimas declaraciones de Josep Borrell y Elsa Artadi así lo dejan ver, no hay que ser un fiera: los independentistas han tensado la cuerda, el Gobierno amenaza con romper la baraja y aquellos rebajan el tono de sus exigencias. Y yo me pregunto: ¿Qué quiere decir que los independentista se hayan dignado a rebajar el tono de sus chantajes? ¿No será porque consideran a los representantes de los españoles, como dignos discípulos de Judas y por eso han decidido cambiar de estrategia? A mí, todo esto me irrita mucho. No existe el dialogo, es un monólogo con un zorro que buscará la manera de darle la vuelta. No se puede dialogar con el que se alía con Otegui para conseguir sus fines... Por favor, señor presidente, se lo ruego: convoque elecciones generales.

Venancio Rodríguez Sanz

Málaga