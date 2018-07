¡Paren las rotativas! ¡Notición! ¡Desaparece «Sálvame»! ¡El director del programa interrumpe el programa en directo para echar la bronca a las gallinas que forman el gallinero y anuncia que «Sálvame», tal y como lo conocemos, deja de existir! ¡En medio de un guirigay de constantes gritos, interrupciones y cacareos superpuestos, David Valldeperas irrumpió muy cabreado en el plató y dejó claro a la reata allí reunida que se acabó el guirigay, que no se pisaran unos a otros, que estaban dando un espectáculo lamentable! ¡Si esto es así, el programa podrá seguir llamándose «Sálvame», pero ya no será «Sálvame»! ¡Estamos ante un hito en la historia de la televisión mundial! ¡Un momento! ¡El programa continúa como si nada! ¡Paz Padilla hace una bromita y la maquinaria reanuda su marcha tal cual! ¡Falsa alarma! ¡Sigue el guirigay! ¡Arranquen de nuevo las rotativas! ¡Sigue "«Sálvame»! ¡Paren las rotativas! ¡Notición! ¡Motín en "«Sálvame»! ¡María Patiño dice que allí toman el pelo a la gente contando mentiras! ¡Patiño abandona el plató y Padilla da permiso para que marchen todos los presentes que se sientan estafados con lo que el programa cuenta! ¡En el plató de «Sálvame» solo quedan cuatro monos! ¡Se marchan los colaboradores, se marchan los operadores de cámara y se marcha el público! ¡Lo nunca visto! ¡Estamos ante un hito en la historia de la televisión mundial! ¡Qué gran espectáculo! ¡Un momento! ¿Qué gran espectáculo? ¿No consiste «Sálvame» precisamente en eso, en hacer espectáculo de cualquier cosa? ¡Telecinco coloca una muy oportuna y mucho más rentable pausa publicitaria, y, a la vuelta, en el plató no falta nadie! ¡Falsa alarma! ¡Sigue repleto el corral! ¡Arranquen de nuevo las rotativas! ¡Sigue «Sálvame»! Uf, qué mal rato. Tanta agitación para nada. Así es «Sálvame». Tan tonto es creer lo que pasa en el programa como creer a quien dice en el programa que no cree lo que pasa en el programa. Y no importa si –sean el director, los colaboradores o el público– hay unos que vienen y otros que se van. Es solo coreografía. La vida sigue igual.