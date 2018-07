La Feria que viene

La última vez que bajé a la Feria (pues a la Feria se baja y de la Feria se sube, por ser Málaga un embudo y el Centro su pitorrillo) creo que pagué en pesetas (aquellos billetes míticos que, aunque los desmembraras en comer, en beber y en echarle gasolina al Vespino todavía te dejaban la pedrea para un campero de retorno digno y un paquete de Fortuna). Hacía calor, se bebía, te encontrabas y perdías de la gente con la que estabas, la música siempre estaba fuerte y siempre había un grupo de guiris que se habían metido en el papel y a los que terminaban barriendo junto con tres o cuatro toneladas de vasos, botellas y cartones cuando acababa la música y tocaba darse un descanso para enganchar con la Feria de Noche.

Dejé de ir a la Feria porque te haces mayor y todo te molesta (Que si el calor, que si el ruido, que si las bullas, que si la gente, que si las colas, que si la deuda pública, que si todo) y procuraba verla con el desdén de los trescientos kilómetros y la nariz arrugada del «qué-necesidad-hay-de-meterte-entre-bárbaros». Volví a la Feria con mis hijas, sólo una vez, en la que mi hija me dijo, junto a la atracción esclavista de los ponies que daban vueltas, como penados en una cárcel turca. «Papa, qué pena ¿no?». Y sí, qué pena daba todo.

Después de tantos años, este año volveré. Iré al Centro, y también al Real. Quedaré con amigos, nos reiremos, pasaremos calor, no escucharé las llamadas al móvil, me perderé y me parecerá muy alta la música.

Pero intentaré, con ese insignificante gesto, retomar lo que también es mío y de muchos otros: la Feria, un momento de pasarlo bien y no la portada del periódico vendiendo publirreportajes o la apertura del telediario contando batallas campales.