Consuelo de eclipsados

Debido a la nubosidad, el eclipse de luna no se vio en el Norte de España. En realidad el eclipse de luna, de sol y de estrellas tiene lugar en el Norte de forma recurrente, día sí día no. El Norte cantábrico no es otro país, es otro continente, y las cuatro naciones que lo forman estaban ahí, más o menos tal cual, cuando llegan los romanos y empiezan a organizar la geografía y la historia. Es fácil de entender que si te pasas la vida sin ver las estrellas, salvo de vez en cuando cuatro o cinco, el sol viene y se va sin parar mucho en casa, y la neblina suele comerse los grandes horizontes, a los naturales de este continente se les ha ido haciendo un carácter poco dado a creer en verdades enormes, y más inclinado a las de andar por casa, como por ejemplo la comida. Esto es algo que aprecia el visitante eclipsado: si no ves la luna al menos ves bien el plato conforme lo vas despejando.