¡El evangelio, maestro...!

El sistema ha perdido el Norte. Por mucha positividad que uno cultive, a veces no hay más remedio que rendirse a la evidencia. Y, en este sentido, cuantísima razón atesoró el maestro Enrique Santos Discépolo. Y cuánto tino cuando alumbró «Cambalache», ese inmortal tango cuya actualidad diríase que fue pensada a perpetuidad.

Hace poco, en Amberes, me cruce con aquella niña inocente con la que don Mariano nos partió el corazón, que ya es una hermosa joven. Parece ser que su familia, despeada y desmoralizada por su titánico esfuerzo luchando para dar, primero, con los nutricios brotes verdes de don José Luis, y, después, con «los» chuches sin IVA que don Mariano había prometido a la niña al final del túnel aquel en que él vislumbraba la inapagable luz de la prosperidad inagotable, decidieron emigrar, para así cumplir, al menos, con un precepto compartido por las izquierdas y las derechas del terruño patrio: que la criatura hablara idiomas, que eso vende Marca España, abre la mente y es bueno para el crecimiento personal.

Como resultado del necio eufemismo "movilidad exterior", que es como se denominaba en el Ministerio de Trabajo la emigración en aquellos entonces, la niña, actualmente, habla neerlandés harto mejor que español. Tan es así, que el español ya ha pasado a ser su segunda lengua y va camino de ser la cuarta en breve ––después del francés y el alemán––, cosa que debe ser buena porque es una manera de hacer Marca, según nuestro ilustre alto comisionado para la Marca España. Yo, francamente y sin ánimo de discutir, Dios me libre de ello, interpreto que la Marca España ha de fabricarse dentro y no fuera del Estado español. La Marca España, como todas las marcas nacionales, ha de fabricarse en casa para, a posteriori, cuando proceda, exportarla allende el Universo. Pero, claro, si de lo que se trataba y aún sigue tratándose es de exportar almas -y no marcas­- españolas, entonces, bien está así...

En cualquier caso, sin desviarme del asunto, a la niña de don Mariano la vi muy desmejorada, blanquecina, desvaída, melancólica, atímica, enjuta y, sobre todo, guiri, tremendamente guiri. A fuer de sincero, en ella percibí más la Marca Flandes que la Marca España... Y eso me dolió profundamente. Casi tanto como me duele la verbosidad turística hueca, especialmente la impulsada por la euforia veraniega, cuya estela llega justo hasta los límites de la quincena que precede al otoño.

Titulares, gritados con el tiragritos del entusiasmo figurón, del tipo, por ejemplo, «Málaga este año recibirá menos cruceristas o cicloturistas o pertiguistas o campeones del mundo de lanzamiento de hueso de aceituna con la boca», si fuera el caso de alguno o de todos ellos, nunca se expresarán así, a secas, porque perderían el entusiasmo y el vigor, y porque lesionarían severamente el lustre y la autoestima del filatero que lo pregona. Los argumentos negativos hay que transponerlos y cambalachearlos con coletillas del tipo «pero el nivel económico de los mismos aumentará un tropecientos por ciento». Y así todos contentos...

Abundando en el argumento: pregonar que la Costa del Sol disminuye su número de estancias durante el periodo de alta temporada 2018..., si fuera el caso, no puede expresarse así, sin riesgo de muerte del dicente por abrasión espontánea. Así que, si le damos una pincelada cambalachera con "«...pero han aumentado del copón los turistas tatuados con una hermosísima mariposa multicolor y tridimensional en la nalga izquierda, o derecha, según el signo político del facundo», pues, nada, otra vez todos contentos€

Decididamente, el sistema esta desnortado. Y los sapiens sistematizados, más. Por tanto, cuando uno rememora el tango que el maestro Santos Discépolo escribiera en los años treinta, e interioriza lo de «...siglo veinte, cambalache, problemático y febril, el que no llora no mama y el que no afana es un gil...» o «..es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata o el que cura o está fuera de la ley....» o «...que el siglo veinte es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue...», desde la experiencia que otorga el venir de la mitad del siglo XX y haber ya sobrepasado la mitad del primer cuarto del siglo XXI, le es difícil sustraerse a exclamar:

¡El evangelio, maestro..., el evangelio!