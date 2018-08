El populismo nunca puede hacer justicia, porque su motor es la pasión emocional magnificada por el efecto masa. Por eso una justicia popular mínimamente organizada actúa en una sala (no en la calle), con arreglo a unas reglas (no a unos lemas), respetando en plenitud el derecho de defensa y con encierro posterior del jurado para que medite, discuta, pondere y vote. La justicia popular de calle, o de redes, o de reality show, no merece ese nombre, y el que le corresponde es linchamiento. Incluso cabe dudar de que, a partir de un punto, esa forma de «justicia» se vea amparada por el derecho a la libertad de expresión, por laxos que seamos en la interpretación de ese derecho. Una cosa es protestar por las decisiones de los jueces (algo legítimo y sano) y otra intentar sustituirlos por condenas de plaza pública o plató a imputados indefensos y sometidos a presunción de culpabilidad.