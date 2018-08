'Medusas humanas', por Pablo Osés Azcona

La playa una maravilla. El mar tranquilo y transparente. Calor. Pero no pude bañarme. Había medusas. Marrones y feas. No muchas pero las suficientes para aguarme la fiesta. Vi a la humanidad como un mar del que no podía gozar. Porque tiene medusas. Hombres de rapiña que acaparan para ellos, que roban y agreden al vecino, que atacan ciegos sin compasión. Que consiguen que no podamos gozar de lo debería ser obvio, de la fraternidad universal. Que la paz entre nosotros no exista. No son todos, más bien pocos, pero que irritan a todos. En la playa normalmente vienen los chavales con redes y eliminan pronto a las medusas. O se ponen redes si hay demasiadas. Habrá que inventar redes contra los irritadores. O encerrarlos para que no molesten. Ojalá nos pongamos muchos a eliminar todo eso que impide la fraternidad universal. Y si lo deseo yo desde el confort, seguro que los inmigrantes lo desean y necesitan mucho más aún.

'Las dificultades de Pedro Sánchez', por Francisco Javier España

Las últimas declaraciones de Puigdemont y de Pablo Casado no dejan lugar a dudas; la derecha, ya sea nacional o independentista se retroalimenta con el "cuanto peor mejor". Por un lado, el presidente emérito del PDeCAT, ahora "Crida Nacional" le mete bulla a Pedro Sánchez diciendo que se le acabará el periodo de gracia, a no ser que se hable de autodeterminación y por otro, el recién nombrado presidente del PP, invoca el artículo 155 amenazando con su mayoría en el Senado y ambos con un único interés, sacar rédito electoral de su parroquia. Y a esta fiesta del chantaje al gobierno se van sumando, cómo no, los sectores gremiales más beligerantes, como es el del taxi, al que pronto se unirán y si no al tiempo, maquinistas de RENFE, controladores, pilotos y hasta los monosabios de las plazas de toros, que ven peligrar las corridas. Me quedo con aquella expresión con la que Rajoy, copiando al Conde de Romanones, definió el gallinero del PP allá por 2007, "joder, qué tropa. Si no hay elecciones pronto, la pinza, viene para quedarse.