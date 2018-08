Sangría de puntos

La última cita antes del verano, en el circuito de Hungaroring, debía haber sido la gran oportunidad de Ferrari para reivindicarse. La súbita desaparición de Marchionne, presidente del grupo FIAT, llenó de brazaletes negros la equipación de los componentes del equipo de Maranello, que deseaban más que nunca vencer para dedicar la victoria a su presidente, como ya hicieron tras la muerte de Enzo Ferrari hace treinta años.

La desaparición del fundador de la Scuderia coincidió con un épico doblete del equipo italiano en el Gran Premio de Italia: Berger y Alboreto formaron un inesperado 1-2, en una temporada dominada por McLaren-Honda. Sí, McLaren-Honda, aunque suene increíble, ganó quince de dieciséis grandes premios. Faltó ese de Italia, en el que un torpe Schlesser sacó a Senna de la pista y los ferraristas pudieron mirar al cielo agradeciendo al Commendatore.

No pasó así en Hungría este año. Al cielo miraron todos el sábado para ver como la lluvia nos regalaba una loca clasificación que hurtó a los de Ferrari una pole que le asegurara a Vettel una carrera «tranquila». A pesar de una buena salida del alemán, la ventaja de la pole permitió a Hamilton «pasearse» en carrera a la espera de la bandera de cuadros. Para complicar más las cosas en Ferrari, a pesar de trazar un «plan C» montando un juego de ultrablandos que les asegura una posición de ataque, fallaron en el cambio de ruedas: unos instantes de duda con la delantera izquierda demoraron la salida de Seb a la pista y quedó detrás de Bottas. El finlandés fue un muro insalvable hasta que sus gomas empezaron a desfallecer. Vettel lanzó entonces su ataque pero Valteri no quiso perder su plaza y Seb fue demasiado agresivo cerrando la puerta en la curva tres. Resultado: un toque que bien pudo haberle dejado fuera de carrera, aunque no fue así.

Sergio Marchione se quedó sin homenaje en forma de victoria y Vettel, dominador de la primera parte de la temporada, ya está a 24 puntos por detrás de Lewis. La distancia entre ambos es de menos de una victoria y el campeonato está más que vivo. Después del verano seguirá el Circo.