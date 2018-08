'Alternativas al petróleo', por Cristina Castro

En estos últimos dos años la venta de armas españolas a países como Arabia Saudita a incrementado en un 133%, debido a esto muchos ciudadanos se preguntan si se debería permitir la venta de armas a países que incumplen de forma sistemática los derechos humanos. Pero no sólo apoyamos a este tipo de regímenes con armas, sino también comprando el petróleo que producen. La gasolina no es lo único capaz de mover un coche, también podemos usar electricidad, o incluso agua. Los coches híbridos de combustión interna alimentados por hidrógeno son una forma inteligente de utilizar agua sucia, reciclada o incluso orina para hacer funcionar un coche. Y aunque esto ayudaría tanto al medio ambiente como al monedero del ciudadano este tipo de tecnologías presentan un gran problema para el gobierno, el cual no es capaz de aplicarles el impuesto de hidrocarburos, y por ende, no puede sacar dinero del uso de estas energías. Al fin y al cabo el dinero mueve el mundo, los partidos políticos favorecen a su registro de votantes, por lo que hasta que los linces, las nutrias y los arboles no aprendan a votar por los partidos en el poder, están condenados. Sólo es inmoral aquello a lo que el gobierno no le puede poner un impuesto.