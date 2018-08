El bistró estaba solo y era cutre, pero en dos kilómetros a la redonda no había más bistrós. Ni cutres ni elegantes... Ninguno. Aquel era el mejor bistró del lugar. El polvo de mi mesa y de las cuatro sillas era tal que, más que madre, los muebles habían de tener tatarabuela, como poco. De repente, me ocurrió:

–¡Mira que si me he sentado justo en la penumbra del salón aquel donde estaba el arpa silenciosa y olvidada que don Gustavo Adolfo metaforizó para hablarnos del genio dormido en el fondo del alma...!

Tan real era todo que durante un buen rato mantuve mi oído alerta, por si alguna voz de más allá que aquí, de pronto, como a Lázaro, me ordenara ¡levántate y anda!

–Y si recibo tamaña orden de tamaño sitio, ¿hacia dónde camino yo...? ––la pregunta me invadió el cerebro cargada con una importante dosis de jindama...

Del salón en el ángulo iluminado del bistró había pocas almas. Todas de aspecto cutre como el bistró. Todas silentes como el bistró. Todas escapadas de siglo, como el bistró. Todas empolvadas, como el bistró. Con la mirada perdida, seis de las siete que había parecían mirar hacia los adentros de sí mismas, cada una. La séptima miraba ensimismada hacía el ángulo oscuro en que yo me encontraba. En cuanto que reparé en esta circunstancia una hipótesis peregrina me atravesó el entendimiento:

–¿Mira que si fuera el mismísimo Bécquer, reencarnado, el que mira a este ángulo oscuro del salón...?

–¿Estará ocurriendo que con la oscuridad de este rincón, me está confundiendo con un arpa...?

En esa cuita me hallaba cuando apareció el camarero. Sin ni tan siquiera un simple buenas tardes, me descerrajó a quemarropa:

–¿Ha reparado usted en que se ha sentado del salón en el ángulo oscuro?

–Sí, contesté, lo he hecho sin intención, y tras sentarme he reparado en ello. Por cierto, ¿sabe usted quien es aquel señor que no deja de mirarme?

Sin contestarme, fue al grano:

–¿Qué le sirvo?

–Un carajillo, por favor, contesté. Y mi inocente respuesta fue el inició el segundo acto:

–¡No joda...! ––me espetó airado–– ¿No ha visto usted el gigantesco cartel a la entrada que dice «Este establecimiento no sirve diminutivos. Los sufijos in, ito, ico, ucho, uelo, ete, uco, illo... no son bienvenidos. Reservado el derecho de admisión?»

Mientras el individuo se retiraba cerró su airada sorpresa por mi petición con rotundidad:

–¡Le voy a servir un carajo...!

Escuchar su espasmódica propuesta, primero, me pasmó, e inmediatamente después acrecentó mi canguelo: uno, porque un individuo, que bien pudiera ser Bécquer en estado catatónico, no dejaba de mirarme, como si yo fuera un arpa. Y, dos, por no saber a ciencia cierta si el camarero me serviría el carajillo o si andaría buscando refuerzos musculados para expulsarme del local por contravenir la norma...

Al final, aquel señor que no era Bécquer ni nada de nada, terminó acercándose a mí y con esmerado tacto trató de acariciarme ambas mejillas de la cara a la vez. Obviamente no lo dejé continuar...

–Perdóneme, me dijo, no he podido resistirme a comprobar si usted era un arpa o no era un arpa. Créame, no he pretendido acariciarlo. Mi intención era acariciarle las cuerdas, pero ya veo que usted no es un arpa. Siempre sospeché de la falsedad de Gustavo Adolfo en este asunto, y ahora lo sé: del salón en el ángulo oscuro nunca hubo un arpa, sino usted, mismamente. ¿Por cierto, cuál es su nombre? ––me preguntó.

Me puse de pie, le expresé mi nombre, le tendí la mano y él, correspondiéndome con una leve inclinación de testa, se presentó:

–Mi llamo José de Espronceda, para servirle. Pepe Espronceda para usted, desde ahora ––me dijo.

Y tal cual vino se marchó. Mientras, yo, literalmente, caí de culo en mi silla levantando una polvareda de la leche. Justo en este momento volvió el camarero. Llegó felizmente sonriente y con una taza de un litro de carajillo...

–Lo invita don José, dijo, señalándome a mi ilustre nuevo amigo, que ya no me escrutaba con la mirada...

Acabé con el litro de carajillo y al compás de Asturias patria querida me marche del local entonado y entonando «Con diez cañones por banda..., viento en popa a toda vela..., no corta el mar, sino vuela... un velero bergantín...»

Curiosas algunas cosas, ¿verdad...?