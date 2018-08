Cómo no la voy a querer

No sé si recuerdan mi columna sobre las coralinas, esas sabanas de un tejido tan denso y caluroso que consigue que la capa de un dominico burgalés parezca vaporosa seda de Kawatama, la más fina del mundo. No la busquen por internet, ya lo he hecho yo. Pues esta ola de calor me ha hecho reflexionar otra vez sobre mi relación con el calor, o con la calor. Nunca he sabido si es masculino o femenino, aunque, cuando escribo la calor, el corrector de Word subraya ese "la" con una línea verde, error ortográfico regulero, pecado venial del escritor. En cambio, si escribo almóndiga, la línea del corrector se torna roja, pecado mortal, analfabeto. Pero la RAE ya ha admitido almóndiga, así que resulta obvio que falta dialogo entre la RAE y el corrector de Word. Uno de los dos está equivocado y no quiere admitirlo. Se ha enfriado la relación. Por lo menos ellos tienen algo fresquito, aunque distante.

Hablando de estar equivocado y empecinarse en no aceptarlo, el Meteosat marca temperaturas infernales y mi señora sigue enterrada bajo capas y capas de mantas. A veces la imagino descansando bajo una lasaña. Dormimos apestillados, con todas las ventanas cerradas, en la más absoluta oscuridad, sin la más mínima corriente de aire. Como dormir en un invernadero opaco. De hecho, las pocas ocasiones en que consigo conciliar el sueño me despierto boqueando como un pez agonizante, intentando beberme el oxigeno, recobrar algo de vida. Es angustioso.

Por circunstancias del trabajo conozco a un ex militar bielorruso. Un poco serio, buena gente. No somos amigos, pero de vez en cuando coincidimos el tiempo suficientemente incomodo como para entablar conversación. Y de qué se habla con un ex militar bielorruso, pues del tiempo, como con una física nuclear de Ohio. El otro día, plena ola de calor, le conté mi drama nocturno, lo de dormir en un horno, y el de Minsk quedó ojiplático. No daba crédito. Me contó sus interminables noches de imaginaria en una base en estado de alerta, vigilando al enemigo acechante, de los de gatillo fácil. O lo de aquella vez que quedó sepultado bajo media tonelada de arena y roca en unas maniobras. Y ese hombre, veterano de guerra, curtido en la batalla, tras oír mi historia no dijo nada. Sólo me miró y, con una mirada de complicidad, de hermano de armas, rememorando aquél ahogo que le dejó marcado para siempre, me abrazó deseándome las mejor de las suertes. Como dije antes, es buena gente.

Y es que hay guerras perdidas de antemano. Lo sé bien. Como intentar convencer a tu parienta de poner un ventilador pequeñito, de esos de los chinos, aunque sea en la esquina de la habitación, enfocado directamente hacia el suelo. Hace poco le mandé por WhatsApp la foto de un modelo muy silencioso, económico, diminuto, pero ella contraatacó enviándome un enlace relativo a las contraindicaciones de dormir con ventilador. Y la verdad es que acojona. Puede que ustedes no lo sepan, pero, según la Dayananga Sagar University de la India (tampoco la busquen por internet, ya lo he hecho yo), dormir con ventilador te seca la garganta e inflama la campanilla de forma irreversible hasta producirte una agobiante muerte por asfixia.

Menos mal que mi señora me mandó a tiempo ese artículo y borró de mi cabeza la estúpida idea de intentar descansar por las noches en vez de pasar las oscuras horas en vela, entre aire caliente, magma volcánico y charcos de sudor, feliz de saberme cómodamente recostado en la ingle de Falete.

Solo puedo estarle agradecido. Me ha salvado la vida. Ella siempre pensando en lo mejor para mí. Debo ser como el corrector de Word, que el equivocado soy yo y no lo sabía. Ya lo he aceptado, y gustosamente, no se crean. En fin, cómo no la voy a querer.