El difícil punto

¿Cómo encontrar el punto en el asunto de la crisis migratoria?. Es obvio que el origen último está en la insultante desigualdad del mundo desarrollado, su egoísmo rampante y la falta de disposición a compartir algo su riqueza. Pero también lo es que ese mundo sería arrasado en poco tiempo si abriera de par en par sus puertas, e incluso si sólo las entreabriera. De otro lado, la mayor parte de los migrantes son gentes que huyen de la miseria, o en todo caso aspiran a una vida mejor, un derecho humano. Sin embargo no es menos cierto que el proceso migratorio lo mueven mafias organizadas, y en buena medida también el "asentamiento" ilegal en las sociedades de destino, top manta incluido. El gran reto es hacer políticas basadas en esas dos caras de la moneda, no en una sola. De no ser así (por difícil que sea) engordaran el populismo xenófobo, el nacionalismo y la radicalización social.