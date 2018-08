Lo que preocupa

Sanidad, empleo y educación son los problemas que más preocupan a los andaluces, al menos así lo ha reflejado un reciente estudio de la Fundación Madeca. No hubiera hecho falta estudio, empatizar en la parada del autobús, dar conversación a quien espera consulta médica o renovar el DNI hubiera sido suficiente. No hay mejor encuesta que escuchar a la gente. En cualquier caso, ya sea por darle oficialidad o credibilidad, el estudio no viene mal, de lo contrario hubiera faltado tiempo a cualquier juntero para negar la mayor o culpar a Rajoy de todos los males del mundo, incluida la llegada masiva de inmigrantes por el efecto llamada del precarista inquilino de la Moncloa.

Y no es de extrañar que a los malagueños nos preocupe la sanidad, Málaga esta a la cola de camas por habitantes de Andalucía. Nuestra comunidad es la última en camas por habitantes de España, y por si fuera poco según Eurostat sólo cuatro regiones turcas y la Grecia Central tienen tasas inferiores a la andaluza en camas hospitalarias por habitantes. Sin duda para estar preocupados.

Más de uno y de cien que llevan años viviendo de esto, treinta y seis años de cortijo socialista en Andalucía dan para mucho y muchos deberían enrojecerse como trasero al sol con estas cifras. Pero no, sacan pecho y año tras año presentan su Plan Verano de la sanidad andaluza donde los recortes, cierre de consultas, de quirófanos y de camas nos lo cuelan como el tonto de la estampita. Sólo en el Hospital del Guadalhorce, ese cuyos quirófanos son meramente decorativos, en Agosto cierra el 70% de las consultas, se dejan de hacer pruebas diagnosticas y si seis médicos se van de vacaciones se sustituyen por uno sólo, o lo que es lo mismo, si enfermas a joderse porque estamos en plan verano.

El empleo preocupa en Málaga, Andalucía y Murcia, pero más aún donde la tasa de desempleo es nueve puntos por encima de la media nacional. Ahí Andalucía también es pionera a pesar, porque incluso en nuestra comunidad pesa a algún tonto con carnet, de que Málaga es el motor económico y de creación de empleo andaluz.

No es por casualidad que Andalucía tenga la mayor tasa de abandono escolar, o que la calidad educativa tanto en Málaga como en nuestra comunidad autónoma nos sitúe a la cola de España y de Europa, lo dice el informe PISA. No es casualidad, la formación nos hace más libres, nos aporta espíritu crítico y libertad de pensamiento y eso es lo que vendrá a diferenciar entre ciudadanos y súbditos. No es casualidad, no, en Andalucía un régimen como el del PSOE solo puede sustentarse con súbditos sin espíritu crítico ni libertad de pensamiento. Aún así, según Madeca todavía preocupa a muchos malagueños y andaluces. Todo no está perdido, se está a tiempo de cambiar lo que no ha funcionado en años, y la oportunidad, a la vuelta del verano.