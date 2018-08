Gustavo Bueno era invisible

De libro «Sobre la belleza» de Plotino: «Retírate en ti mismo y mira. Y si todavía no te contemplas a ti mismo, haz como el autor de una estatua que debe ser hermosa; pues él quita, raspa, pule y limpia, hasta que ha dejado plasmada en la estatua la belleza del rostro que retrata. Haz así contigo».

Quita lo superfluo, endereza lo que está torcido, purifica lo que es oscuro: trabaja para hacer que todo brille, y no ceses nunca de moldear tu estatua, hasta que brille sobre ti el esplendor divino de la virtud, hasta que contemples la templanza establecida en la pureza en su templo sagrado. Si has llegado a ser esto, si nada hay mezclado con tu naturaleza interior, sino que todo tu yo es verdaderamente luz y solo luz, no medida por tamaño ni circunscrita por la limitación de ninguna figura, ni acrecentada en magnitud por ilimitación, sino totalmente inconmensurable, más grande que toda medida y más poderosa que toda cantidad, si te contemplas a ti mismo crecido hasta este punto, habiendo llegado a ser la propia visión, reúne todo tu valor y asciende todavía más alto, pues ahora ya no necesitas ningún guía.

El que contempla debe de estar próximo a lo contemplado, y, antes de llegar a la visión, debe ser transformado a su semejanza. Ningún ojo podrá ser transformado a su semejanza. Ningún ojo podrá mirar al sol si no se hace semejante al sol, y ningún alma puede ver la Belleza a menos que ella misma sea bella. Por eso, D. Gustavo Bueno, era invisible para muchas personas, incluso para mí.

Venancio Rodríguez Sanz. Málaga

Edad, firmeza y flexibilidad

Todos cometemos fallos, y con los años más, haciéndonos por ello menos transigentes a los cambios que, de forma vertiginosa, como a empujones, se proponen. Porque, además -si no somos psicópatas, claro-, todos sentimos una querencia a corregir errores cometidos que, a pesar de todo, en el mejor de los casos y sin empujones, tendemos frecuentemente a repetir.

Individual y socialmente, tenemos una confusión considerable, no solo debido al vértigo periférico, que no da espacio a la reflexión, sino por una especie de vértigo central, de desconocimiento interno.

Para enfrentarnos a la vida conviene analizar y tener lo más claro posible lo que nos mueve y nos anima a explorar nuestro entorno e intervenir. Es ésta una faceta fundamental de la educación, previa incluso a las materias académicas, y la denominamos: autoconocimiento. Empieza en casa, sigue en el colegio y continúa durante toda la vida. Requiere de nosotros carácter y firmeza, pues no nos vale cualquier cosa, ni tampoco hacer las cosas a medias.

Trabajemos, por tanto, para hallar ese «desde dónde» en el que permanecer firmes, y ser flexibles luego en el cómo (desarrollamos nuestra función), un cómo que puede ser tan amplio como capaces seamos de imaginar.

Gerardo Hernández Zorroza. Mijas

Si yo fuera católico

El Vaticano acaba de condenar la pena de muerte, siendo casi el último de los Estados que se suele considerar civilizados. Ya estuvo a la cola de los que condenó la esclavitud. Todavía no ha firmado el acuerdo de la ONU sobre los derechos de las mujeres ni de los trabajadores. Firmó, sí, el de los niños, pero ya ha sido condenado por la ONU por la pederastia. Y no hay manera que arregle, como los demás países europeos, su Banca Vaticana, refugio de tanto dinero negro e incluso del sangriento de las Mafias.

¿De verdad alguien que haya leído con un mínimo de seriedad el Evangelio puede creer que el Vaticano representa a Jesús? Si yo fuera cristiano, lo primero que haría sería denunciar ante la Justicia a ese que -como otros grupos «cristianos»- todavía, en este siglo de Internet, se enriquecen a costa de la ignorancia y los miedos supersticiosos de millones de personas, falsificando la marca "Jesús" para sacar provecho propio, que es la definición que da el código penal del delito de estafa.

Javier Sanz Ridruejo. Málaga