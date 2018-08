La sombra del ciprés es alargada

«Contra Franco vivíamos mejor», fue un viejo lema irónico de la izquierda desencantada al concluir la transición y tomar tierra en la fastidiosa realidad. La actual izquierda en el poder echa mano en plan vintage de esa prenda de vestir de sus papás, pues algo hay que hacer cuando no se puede hacer política de izquierda, y ahora amenaza emprenderla con los títulos nobiliarios concedidos por Franco. Se trata de un camino razonable, pero que tiene cierto peligro sistémico. A primera vista se diría que la Monarquía no se ve afectada, pues son títulos no otorgados por ella, sino por un monárquico que suplantó a su rey durante 40 años, pero alguien puede acabar haciendo la pregunta del millón, o sea, cuál fue el más alto título concedido por Franco, y dar de inmediato con la respuesta: hacer Rey a Juan Carlos de Borbón, saltándose a su padre. En ese momento ya la tendríamos armada.