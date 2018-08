La palabra de Manuel Salinas

Quizá porque olvido rápido es por lo que también prodigo perdones sin demasiada condición. Tanto más a los hijos. Cuando tienes más de uno ya no eres padre, sino árbitro. El ejercicio de perdonar se hace pues tan cotidiano, tan ordinario, como la desapercibida e irremediable necesidad de beber el aire que nos sustenta. Con el mayor, que ya entra en diatribas contestatarias y pláticas propias de la adolescencia, esta práctica se hace aún más habitual, si cabe.

Sin embargo, les reconozco que sí que puedo llegar a ser más intransigente de la cuenta ante el exceso verbal, la mala contestación, la palabra expresada u omitida de manera doliente, ofensiva, errónea, sin pensar o a destiempo. Al fin y al cabo, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice a los demás y con la manera en la que uno se expresa o deja de hacerlo. La palabra pronunciada jamás vuelve a la boca que la vierte, lo mismo que la flecha no retorna al arco que la precipita. La palabra se configura, por tanto, desde su más primigenia exhalación, como un indubitado núcleo de poder cuyo uso o abuso tiene la capacidad de declarar guerras, acordar la paz, descorchar el amor, provocar el olvido, derramar misericordia, generar rencillas o sanar las heridas. Es decir, la palabra tiene el ilimitado poder de moldearnos la vida y dar forma al tiempo que nos ha tocado vivir. No en vano, alguna solemnidad habrá que atribuirle a la palabra, o en este caso a la Palabra, cuando se honra en principiar tanto el Antiguo Testamento («En el principio ya existía la Palabra€») como el Nuevo («Y la Palabra de Dios se hizo hombre€»). Esa importancia y trascendencia del verbo se hace indispensable en una sociedad donde el lenguaje directo, cara a cara, se desdibuja y difumina cada vez más por causa de la rápida mensajería a la que nos tiene cada vez más acostumbrados nuestro habitual puñado de redes sociales. Que existan voceros de la palabra, de una palabra de calidad, cargada y rebosante de un contenido positivo y esperanzador, en unos tiempos de moralidad meridianamente insípida, se torna más que necesario, se precisa indispensable. Esta realidad, desde la experiencia de toda una carrera vital y profesional, bien la conoce, trabaja y moldea con incuestionable maestría el poeta Manuel Salinas, patrimonio vivo y caro de la ciudad de Málaga, quien fue laureado este verano con el Premio Internacional de Poesía «Dama de Baza» 2018. Este galardón se otorga, y cito sus bases, al conjunto de la obra poética del poeta y a la trayectoria de la poesía en español de un autor vivo que, por su valor literario, constituye una aportación relevante al patrimonio cultural de la literatura hispánica; y todo ello, avalado el candidato por numerosas universidades, reales academias y entidades culturales. Y es en torno a dichas mieles que este granadino, enraizado en Málaga y recién nombrado académico numerario de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, nos provoca nuevamente con la luz y el espíritu libre de sus versos para plantar su palabra, una palabra de meritada solvencia y hondura, en una nueva publicación que se enmarca dentro de la campaña de fomento de la lectura en la colección Libros sobre ruedas. Este proyecto, editado por Promotora Cultural Malagueña, coordinado por Ediciones del Genal, en colaboración con librerías Proteo Prometeo, e impulsado por el Ayuntamiento de Málaga y la E.M.T, supone una nueva pincelada y aportación por parte de Salinas en la Málaga de nuestros días. Así, «La alegría es buena, incluso para el resfriado», título con el que nuevamente Manuel nos sorprende, se pronuncia y se define, puede disfrutarse a disposición de los usuarios en toda la red de autobuses de la ciudad y en las librerías asociadas, atesorando en sus páginas las guindas de sus obras más notables: «Y portuguesa el alma» y «Viviré del aire». Queda aún, por tanto, esperanza y, sin duda, alternativas. La alternativa de que alguien, entre la convulsa muchedumbre matutina del autobús, se dé una oportunidad para dejarse sonreír y seducir frente a la poesía impresa de Manuel. Para zambullirse en una lírica palpable, ajena a los grises, y tan en contraposición con los fríos caracteres digitales de los teléfonos móviles.