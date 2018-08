Una tregua

El malestar es el motor del mundo. Ese coche que se ha calado delante del mío, cuando el semáforo se ha puesto verde, está recibiendo una pitada monumental de los que se encuentran detrás de mí. Yo permanezco rígido, aferrado al volante, sintiendo vergüenza de la humanidad porque en el coche atascado hay un bebé. Lo pone en un cartel pegado en la ventanilla de detrás: BEBÉ A BORDO. Observo con miedo la rabia de los que aprietan el claxon. Me crucificarán, pienso, si no me incorporo enseguida al escándalo. Me crucificarán por puro malestar.

Hay gente, mucha, que se quedaría tuerta a cambio de que su vecino se quedara ciego. ¿Cuánta? Ejércitos enteros de hombres, de mujeres, de ancianos y niños harían cola para perder un ojo a cambio de que usted y yo perdiéramos los dos. Hablando de colas, me encuentro ahora en la de la pescadería, donde dos hombres de cierta edad discuten porque cada uno cree que iba delante del otro. Se trata de un establecimiento sin aparato expedidor de números. Tales trastos se inventaron para calmar la ansiedad, para que el personal no tuviera que estar pendiente de quién le había dado la vez. Debería haber en el universo un aparato gigantesco que distribuyera los turnos, para que la gente estuviera más relajada. El enfado del PP con Pedro Sánchez procede en parte de que ha llegado a Moncloa sin pedir la vez.

-Pero la moción de censura es un mecanismo democrático.

-La moción de censura es una mierda. Que hubiera pedido la vez, como Rajoy.

El tiempo atmosférico es un generador de malestar, la tele es una generadora de malestar, la radio, la prensa, las arañas, los mosquitos€, no hay nada ahí fuera que no provoque malestar. Lo lunes fabrican el malestar de los martes; los martes, el de los miércoles; los miércoles el de los jueves, y así de forma sucesiva. Cada día tiene su afán y su mal rollo, quizá su mal rollo y su afán. Propongo a los de La Sexta Noche que un sábado cualquiera los de derechas ocupen las sillas de los de izquierdas y al revés. Y que cada uno haga el ejercicio retórico de defender lo que habitualmente ataca. A ver si nos damos una tregua. Gracias.