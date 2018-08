Genalguacil, cultura y arte en la calle

Estuve y viví de forma casi incrédula el inicio de convertir a Genalguacil en el pueblo del arte. Era entonces alcalde Fernando Centeno y en compañía de dos eternos amigos, Ildefonso Mateos y José Luis Gordon, con las respectivas mujeres, asistimos a la ´siembra´ de arte en rincones estratégicos del pueblo, en muros encalados y en tejadillos. Fue un rito casi sagrado porque, junto a los artistas, el pueblo, con sus apenas quinientos habitantes, asistía incrédulo a una iniciativa que, entonces, no se sabría su recorrido. Ahora, sí lo sabemos. Esta muestra, que se celebra cada dos años, es el eterno pacto de este pueblo con la cultura y el arte. Pero no atraviesa buenos momentos. Años más tarde, otro Centeno (Rafael) me animó a recorrer en tiempos de castañas (tostón incluido) el pueblo en la quietud del otoño, cuando las hojas de nogales y castaños alfombraban el valle del Genal. Desde entonces, no hay año que no suba dos o tres veces a este valle donde puedes descubrir la lucha de muchos pueblos para evitar la creciente despoblación, con alcaldes empeñados en dar vida y sostener un crecimiento que no es nada fácil, tal y como me diría el alcalde de Jubrique David Sánchez que ha puesto en marcha la I Jornada de Turismo y Emprendimiento, algo que lleva años haciendo la Hacienda La Algaba, a escasos kilómetros de Ronda, referente de turismo sostenible y que lleva está recuperando productos autóctonos de la serranía como el cerdo rubio, propio de la serranía de Ronda.

Cada vez que subo al Genal o me pierdo por la Serranía de Ronda encuentro nuevas iniciativas para recuperar la vitalidad de una comarca que se viene abajo. Por eso extraña que los Encuentros de Arte del municipio de Genalguacil vayan languideciendo, sin apoyo institucional y obligando al alcalde Miguel Ángel Herrera a recurrir al apoyo popular mediante colaboración económica, reivindicando, una vez más, que se puede frenar la despoblación a través del arte, la cultura y la naturaleza. Herrera que hizo una encendida defensa de su pueblo como museo al aire libre, que ha merecido estar en las páginas de periódicos tan influyentes como New Tork Times, el Washington Post, en informativos de la CNN y de la BBC no merece estar viviendo los momentos más delicados de su historia, cuando allá por el año 1994 iniciara su andadura, con señalado éxito y cada vez más capacidad profesional de los artistas que se citan cada dos años en el mes de agosto para convertir calles y plazuelas en un auténtico y vivificador taller de arte y cultura.

Hasta ahora ha sido la Diputación la que ha aportado 80.000 euros, el 60% del presupuesto. Pero se desconoce si seguirá haciéndolo. Es de esperar que el presidente de este organismo, Elías Bendodo, haga realidad su compromiso público de «seguir apostando por los Encuentros de Arte través del Plan de concertación de este año». Pero no es suficiente y hay que animar a la Junta de Andalucía, con el consejero de Cultura, Miguel Ángel Vázquez, cada vez más concienciado de lo que la cultura genera, incluya en los presupuestos de su consejería una partida específica para estos Encuentros y que la Diputación haga lo mismo, solo así se podrá garantizar una de las iniciativas históricas que más han calado en la cultura malagueña.