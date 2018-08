Una ciudad sucia

Salir de Málaga tiene un efecto benéfico porque, a la par que te abre la mente, te hace más apreciar la suerte que hemos tenido de haber nacido aquí, aunque, por otro lado, también te deja claro que hay demasiadas cosas que mejorar en la ciudad, y no hablo sólo de las barbaridades urbanísticas o del escaso aprecio de la concepción de lo público que tienen nuestros políticos, sino también en asuntos como la limpieza o el civismo. Paseé este verano por una ciudad del norte y, aunque algunos me dirán que allí llueve mucho más, lo cierto es que esa urbe estaba limpia. ¿Por qué Málaga no lo está? ¿O no lo está tanto como debiera? Son preguntas inquietantes que entroncan con el eterno debate ciudadano y mediático sobre qué hacer con la empresa municipal de limpieza, Limasa de nuestros dolores, una polémica que dura tanto como puedo recordar y sobre la que no se atisba un final. Ahora, lo último es que el alcalde quiere municipalizarla, hacerla pública, pero con la posibilidad de revertir ese paso y privatizarla si los ciudadanos, que hablarán a través de una o dos encuestas anuales, no están satisfecho con el trabajo de los operarios de limpieza. También se van a incluir criterios de productividad y, según se dice, se va a acabar de un plumazo con la alta conflictividad laboral. Pues si lo dice gente que sabe, igual sí, pero pienso que, privada o pública, la ciudad va a seguir estando sucia, algo en lo que espero equivocarme. Hay barrios dejados de la mano de Dios, en los que no se baldea desde que el alcalde era concejal, una realidad que luego contrasta con el gran aspecto que presenta siempre nuestro Centro Histórico, el salón de nuestra casa, que dicen los cursis. Tener limpio el comedor pero sucio el dormitorio es dejar a medias el trabajo. No sé si es una política calculada de concentración de efectivos en el corazón metropolitano en detrimento de otros sitios de la urbe o, si por el contrario, es que la cosa sale así, pero alguien debería preocuparse de una vez, si es que queremos dar ese gran salto como ciudad del siglo XXI que tanto nos vende el equipo de gobierno, de la limpieza. Por lo menos, se va a acabar con el mercadeo vergonzoso de los puestos hereditarios, algo inexplicable para cualquiera que tenga dos dedos de luces pero que aquí no hemos entendido hasta hace poquito. A ese pacto han llegado PP y PSOE, no habrá puestos que pasen de unos familiares a otros en la futura Limasa pública. Magnífico. La oposición, y ahora el regidor, defiende que el ahorro para la ciudad va a ser importante y que ese remanente positivo va a poder enchufarse a la empresa para comprar camiones nuevos y medios con el fin de optimizar las labores de limpieza en la calle y, tal vez, ampliar el número de efectivos de la plantilla municipal. Este tema no puede demorarse mucho más y, si fuera posible, debería realizarse el proceso con luz y taquígrafos, algo que no está ocurriendo, porque aún no se conocen ni se esperan los informes jurídicos y económico-financieros que alumbren los pasos administrativos que se van dando. Vuelvo a la cuestión inicial: el proceso debe garantizar una ciudad limpia y pública, privada o mediopensionista, Limasa debería haber resuelto ya ese problema básico.