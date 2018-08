Fiedrich Nietzsche ya dejó dicho que «sin música, la vida sería un error». ¿Adónde huir entonces, en todos aquellos momentos en los que fallan las palabras y el silencio no es más que silencio? La Música, como concepto, no se crea, se descubre. Aflora y brota como elemento consustancial al ser humano a lo largo de todas las épocas y culturas que han logrado causar impronta sobre la escalera de siglos por la que todavía continuamos trepando. «Hombres de todo el mar y toda tierra», que diría el poeta Ángel González, músicos, físicos, políticos, filósofos y pensadores, han dejado su cita y su glosa implacable acerca de la importancia de este lenguaje universal, sin duda el más universal de los lenguajes. A fin de cuentas, qué es nuestra vida sino compás, cadencia, ir y venir a través de una escala sucesoria de años, meses, días y horas? Cada uno de ustedes goza de una historia secreta que se engarza a través de la Música. Una historia de la que, probablemente, no son ni siquiera conscientes y que, en la mayoría de los casos, comienza con una breve canción de cuna, una nana, llegada a los oídos y al corazón desde los labios de una madre. Y tampoco me negarán que en sus recuerdos aún persiste un hueco en el que se atesoran las melodías que marcaron la infancia en familia: cintas de casette, en mi caso de la Pradera, Mocedades, Carlos Cano o el Perales, que, de manos de mis padres, se repetían una y otra vez, como cualquiera de los ciclos de la naturaleza, a lo largo de todos y cada uno de los viajes en coche en los que a uno lo aventuraban en la niñez. Seguramente, también recuerden los años y la edad en la que comenzaron a definir y a escuchar, de manera independiente, sus primeras canciones, a elegir sus grupos y sus corrientes musicales y a disfrutar de los primeros conciertos. Quedan también ahí, para cada uno, las canciones que nos recuerdan a quien nunca se presentó, a quien llegó para irse y a quien vino para quedarse. Que cada cual las guarde. Canciones que convocan despedidas, llantos, los primeros besos, madrugadas al alba, alegrías infinitas, decepciones, bodas, entierros, susurros al oído, secretos entre dos, habitaciones cerradas bajo llave y murmullos que, tal vez, sólo reconocerá el viento. Nadie escapa, pues, a la melodía del mundo. Negarlo o resistirse a ello es más que inútil. No hay vida sin Música, lo mismo que en el cine. Piensen, por un momento, en su película favorita y, acto seguido, quítenle la banda sonora. ¿Lo ven? La acaban de reventar. Igual ocurre con nuestros días. Y así, cada uno está sujeto en el sagrado pentagrama vital que le va aderezando la vida. Y es por todo ello que elegir la Música como profesión o vocación es algo más que sagrado, es algo que nos trasciende. Resultan loables, por tanto, iniciativas como la de ´Málaga Crea Rock´, impulsada a través del área de juventud del Ayuntamiento de Málaga al objeto de fomentar la aparición de nuevos valores en el sector de la música joven, ya hablemos de pop-rock, rock, hardcore, metal, hip hop, fusión, cantautores, músicas del mundo, electrónica u otras combinaciones. Les hablo de un certamen que, en esta concreta convocatoria, amén de otras mieles, ha conseguido marcar en mi recuerdo personal la alquimia y los misterios de la banda granadina Rey Chico. Un grupo que, sin duda, seduce y comienza a dar que hablar a lo largo de los mentideros del gremio mientras sigue evolucionando y bebiendo de las mismas aguas que Niños Mutantes, Vetusta Morla, Lori Meyers o, agárrense que cito a los grandes, 091. Ganadores, entre otros certámenes, del concurso de bandas ´Granada Sound´ 2016, también aquí, en Málaga, me quedo con ellos. Con su obra y su directo. Porque Rey Chico consigue hilvanar, sin que se aprecien las costuras, la frescura de la poesía más urbana con los acordes de la incertidumbre que acompaña al ser humano desde que el mundo es mundo. Porque poseen el don de convocar nuestras luces y fantasmas interiores, y porque nos invitan, con incuestionable clarividencia, a bebernos «un minuto de silencio por todas las indecisiones que resuenan como el eco».