'Incoherencia en las críticas', por Pablo Alejandre Calviño

Oigo últimamente, entre dirigentes y medios afines a eso que llaman la derecha, y que no pasa de ser una izquierda moderada, constantes críticas a Pedro Sánchez por otorgarle diferente tratamiento al último grupo de inmigrantes del barco Aquarius que al anterior; críticas que parecen chocar de frente con las que esas mismas ´derechas´ virtieron un mes antes justamente por lo contrario. Zurraron, muy justamente, al presidente del gobierno por la acogida, en impropia calidad de refugiados, del pasaje de aquel Aquarius, y ahora le zurran, con la misma injusticia, por haber rectificado y considerar a este nuevo pasaje como los inmigrantes que son, sin más. ¿En qué quedamos, señores de la oposición? Aclárense. Sí, ya sé que pretenden poner de manifiesto la incoherencia del gobierno PSOE, pero ése no es el modo, porque a muchos no nos queda claro qué es lo que ustedes defienden: si el status de refugiado o el de inmigrante. Un poquito de seriedad en las críticas, porque a la incoherencia no se la combate con más incoherencia.