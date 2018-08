La factura, para los Franco

Que los Franco no son como nosotros lo sabemos desde los tiempos del No-Do, que mostraba a la señora de los collares, a la única hija bien casada y a la nieta todavía mejor (con un Borbón). A nosotros nos mete el ayuntamiento en el buzón una carta por la que notifica que se va a desocupar el nicho donde descansa el abuelo desde hace lustros, y que podemos pagar para llevarlo a otro lado, y nos hacemos cargo ipso facto. Ellos por el contrario no entienden de caducidades, pues nacieron sabiendo que la administración es una prolongación de la familia, y no conciben que pueda oponerse a sus designios. Consideran además que su ancestro es intocable, patrimonio nacional; la memoria histórica solo les da para recordar los tiempos que vivieron como quisieron, con todos los privilegios. El gobierno de Pedro Sánchez aprobará mañana un decreto ley por el que modificará la ley de la Memoria Histórica para blindar jurídicamente el traslado de los restos de Francisco Franco de la basílica del Valle de los Caídos donde reposan con honores que ninguna democracia tiene por qué rendir a un tirano. Los descendientes ya han rechazado quedárselos, lo que abre la posibilidad de que se avecine uno de esos litigios de nunca acabar. Francis Franco, el nieto que se cambió el orden de los apellidos para reivindicar la estirpe, ve «absurdo» que se emplee una fórmula que en su opinión está prevista para «temas urgentes». No me extraña que le tenga alergia a la urgencia. Para urgencia la que motivó que el exministro de Justicia Rafael Catalá, el mismo día en que se dirimía la moción de censura contra Mariano Rajoy, firmase la orden para la sucesión del ducado de Franco que él pretendía, entregándoselo así a su hermana, la simpar Carmen Martínez Bordiú. Si el ministro del PP no llega a apresurarse, posiblemente el título nobiliario recibiría sepultura junto al tenebroso autócrata, y no reviviría adornando a la reina del couché para tormento del tocayo del generalísimo. En política hay que pisar el acelerador en cuanto se puede, por si las tornas cambian de repente.

Afirma Francis Franco que «es oportunista y propagandístico tomarse la revancha 42 años después, cuando la gente que hizo la guerra se ha muerto». De la guerra hace mucho, pero de la posguerra no tanto. Por alguna razón, el nieto no toma en consideración a la gente que no participó en la contienda, pero sufrió la dictadura. Gente que aún vive y vota. Yo misma recuerdo los noticiarios en blanco y negro, el miedo, lo que no se podía decir, a nuestros padres perseguidos a porrazos por hacer huelga, el encarcelamiento de los curas de la parroquia por ayudar a sindicalistas. Lejanos ya los infaustos tiempos del palio, la Iglesia se ha mostrado de acuerdo en expulsar del templo a Franco. El año pasado, Pamplona entregó los despojos del general Mola, de Sanjurjo y de otros cinco militares sublevados a sus descendientes, que los aceptaron sin excesivos aspavientos y eliminó toda marca visible del pastiche arquitectónico que fue monumento a los Caídos, hoy llamado plaza de la Libertad. Dice Francis Franco que el Gobierno debería gastar tiempo y dinero en otras cosas más importantes, ¿está de broma? La factura de la exhumación la tiene que pagar él, como nosotros hemos apoquinado la de nuestros abuelos. Respecto al tiempo, al pasado lo que es del pasado.