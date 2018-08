En 59 años no se había suspendido nunca la travesía a nado del puerto, hasta que llegaron las medusas.

En 59 años no se había suspendido nunca la travesía a nado del puerto, hasta que llegaron las medusas. Arciniega

Las llamamos así en broma cuando vamos con ilusión a la playa y mi niño no se puede bañar porque hay medusas. Quizá no sea justo. La ´madre naturaleza´ merece un respeto, pero puede que por esa falta de respeto haya más medusas en este mare nostrum. O quizá no. Somos tan pequeños ante el océano y las certezas científicas requieren estadísticas tan longevas y precisas, que quién sabe.

Los responsables del Aula del Mar en Málaga, gente solvente y estupenda, tampoco se esperaban esta persistencia del ´problema´ que, digámoslo claro, está condicionando el verano. Pero de estas cosas no se habla más de la cuenta cuando se depende del turismo para comer, de la misma manera que el tiburón de la película de Spielberg se silenciaba o minusvaloraba en la isla de Amity, hasta que sus menús con piernas resultaron inocultables y el único que iba a terminar comiéndose algo en la isla era el gigantesco escualo.

A veces la información no aporta nada, es sólo relleno o reclamo para la audiencia; quizá en esas ocasiones merecería ser soslayada. Pero cuando la cosa es de orden público o afecta al modelo económico hay que arremangarse, sin aspavientos, pero sin esperar a que sea el viento el que mueva las aspas que alejen por sí solas la amenaza. Y esos fascinantes animalitos lo son.

En 59 años no se había suspendido nunca la travesía a nado del puerto en el inicio de la Feria, hasta éste. Al menos es un dato; estadísticamente insuficiente, pero dato. Aunque hay que reconocer que 59 años son pocos en términos científicos. Esto no es política. Un político puede decir que cada feria es la mejor de la Historia, por ejemplo (a pesar de que en los matices está la luz que ilumina, lo otro son fogonazos cegadores). Pero€

Los responsables del Aula del Mar reconocen que el comportamiento de estos animales, cuyos duraderos enjambres no recordamos quienes hemos sido niños en la Misericordia malagueña, también es para ellos «totalmente nuevo».

Los últimos años se habló de la disminución del número de depredadores naturales, como las tortugas marinas, que ayudan a equilibrar en la cadena trófica la cantidad de medusas. También de la contaminación de los mares, o de los plásticos que ahogan a esas tortugas y otras criaturas marinas. Ahora se habla de los vientos, de la insistencia del Levante. También se recuerda la subida de la temperatura de las aguas por el avance del cambio climático, que muchos siguen negando. Al igual que hay muchos que niegan la efectividad de las vacunas. Estos últimos podrían ser culpables de que esté creciendo el sarampión en Europa, además de alguna política sanitaria o la pobreza estructural de sectores poblacionales tras la crisis.

La madre del cordero, que no de la medusa, está en que en el imaginario colectivo la playa es para disfrutar. Pero si un roce te va joder el día de vacaciones, incluso podrías dejar de ir a esa playa. ¿Vamos a compensar la pérdida vendiendo toneladas de medusas a la industria cosmética? Con esto hay que ponerse muy en serio.