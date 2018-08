El caballo eléctrico

Uno de los episodios más célebres en la vida de un filósofo es el que le acaeció a Friedrich Nietzsche la mañana del 3 de enero de 1889, en Turín. El pensador, una de las mentes más influyentes del siglo XX, se dirige al centro de la ciudad. En el camino encuentra una escena que le hace detenerse: un hombre está golpeando con saña a un caballo que, exhausto, se niega a continuar la marcha. Nietzsche siente una compasión tan profunda como instantánea por el sufrimiento del animal y lo intenta proteger de los golpes; se abraza a su cuello, rompe a llorar desconsolado y se dice: «Madre, soy un tonto». Preso de la excitación emocional, se desmaya. Nunca volverá a hablar en los diez años que le restan de existencia.

Estamos en la Málaga de principios del siglo XXI, una ciudad volcada en el turismo y que tiene como uno de sus principales atractivos ser luminosa y amigable. Una de las estampas más típicas del centro son los coches de caballos. Ya no se les trata como hacía aquel hombre al que se enfrentó Nietzsche con su abrazo, pero da muchísima pena verlos. Las personas vivimos en las ciudades porque esto nos otorga ventajas (trabajo, ocio, servicios) que superan a los inconvenientes; los caballos de los coches turísticos lo hacen porque son obligados y no tienen más remedio. Padecen bajo el sol, por el peso de los turistas, por el asfalto muchas veces caliente. Sí, son bonitos. Claro, son tradición. ¿Realmente eso legitima y justifica mantener la tracción animal en esta era de tecnología fecunda?

La respuesta es no. La humanidad se ha servido de los animales para desplazarse durante siglos, si bien desde que se inventaron el motor de vapor y más tarde el de gasolina rápidamente este uso desapareció. Es evidente que no fue por motivos éticos o de compasión, sino por conveniencia; la visión de caballos en las calles tan solo ha quedado, en algunas ciudades turísticas, como reclamo castizo y lo importante de su función es estético, no práctico. Bien, pues aquí traigo una propuesta que aúna ambas vertientes, estética y práctica.

Sustituyamos los caballos por caballos eléctricos. Es sencillo: se trata de aunar arte, diseño e ingeniería. A través del arte se podrían generar ideas creativas y atractivas, que luego el diseño industrial y más tarde la ingeniería se encargarían de hacer realidad. Podría proponerse un concurso de ideas, que la Universidad y las empresas punteras en tecnología colaborasen. Y estoy seguro de que este proyecto lo vería con excelentes ojos la Unión Europea, que no dudaría en sufragarlo. También se podría buscar el patrocinio privado, que vería en ello una excelente inversión en imagen de marca.

Las personas que trabajan y viven de esto podrían hacer un curso de adaptación a la nueva tracción, que seguro sería un reclamo magnífico para el turismo. Caballos estilizados y simpáticos, incansables y que no sufrieran, a los que se les podría instalar un sistema de sonido que produjera relinchos, un trote musical. Que por la noche se iluminasen y por el día lucieran colores: el único límite es la imaginación. Miles de fotos se harían, muchas personas que ahora los rechazan querrían subirse. La promoción para la ciudad sería magnífica, significaríamos un avance real y concreto, un modo ingenioso de afrontar una situación que es una anacronía innecesaria.

En cuanto a los caballos que en la actualidad tiran de los coches, la coherencia del proyecto conllevaría trasladarlos a algún lugar donde pudieran pasar sus días en tranquilidad, sin tener que oír más veces los cláxones ni estar perennemente alterados por el bullicio y acosados por el cansancio. Se merecen un retiro sosegado y eso sí que sería una estampa bonita, un recuerdo que dejar a las generaciones venideras como ejemplo de que sí, la tecnología hace la vida mucho más agradable.

Desde estas páginas, os pido que compartáis esta idea. Con toda seguridad habría que perfilarla mejor, pensar en muchos detalles tanto técnicos como funcionales que yo no he tenido en cuenta. Cuantas más personas nos unamos y compartamos ideas y propuestas, mucho mejor.

Para que de esa forma abracemos a todos los caballos del mundo.