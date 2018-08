Firmana nuestra

Con el permiso de mis amigos de La Opinión de Málaga, quise en su momento dedicar este modesto escrito a la princesa Beatriz de Orleáns, ilustre protectora de la basílica paleocristiana de la Vega del Mar en el término municipal de Marbella. Así lo rogué y así se cumplió hace unos cuatro años. Las circunstancias que aconsejaron este texto afortunadamente cambiaron entonces.

Ahora, ya en las postrimerías del mes de agosto de 2018, vemos con cierta inquietud que esos tesoros que son para el patrimonio cultural europeo las nobles ruinas de la basílica de San Pedro de Alcántara parecen no encontrarse en uno de sus mejores momentos. Esta vez quisiera dedicar una vez más este texto a otro ilustre personaje, sin duda tan merecedor de este humilde homenaje como lo fuera en su día la princesa de Orleáns. Me refiero a la docta y muy prestigiosa historiadora marbellí, la profesora Lucía Prieto, titular del departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Universidad de Málaga. Su reciente y oportuna llamada en auxilio de los patrimonios culturales de Marbella así lo merece.

Retrocedamos ahora unos siglos: «La niña Firmana, de carácter dulce, vivió entre los buenos durante dos años y ocho meses. Fue recibida en la Paz, el día de las Calendas de Febrero, Martes». Este texto representa la traducción de la inscripción latina que aparece en una pequeña lápida mortuoria, cincelada hace unos mil quinientos años. Se encuentra en la actualidad, junto con otros valiosísimos objetos de aquella época en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, perfectamente custodiados. Todos provienen de las ruinas de la Basílica Paleocristiana de la Vega del Mar, al sur de San Pedro de Alcántara, en tierras marbellíes, a unos metros de la playa. Según los historiadores, la basílica fue destruida en el siglo VI por un maremoto.

Los vestigios que han llegado a nosotros han sido ampliamente estudiados e investigados. Su innegable valor reside no sólo en haber sido el templo una de las iglesias cristianas más antiguas de España. Solamente por ello, la Basílica de la Vega del Mar sería ya una extraordinaria joya arqueológica. También por el hecho de haber sido ésta de planta norteafricana, con ábsides opuestos y pórticos laterales al norte y al sur. Y por su elemento más singular, la pila para el bautismo por inmersión, similar a las halladas en el África Proconsular ( la antigua Leptis Magna, en la costa de Tripolitania). Con ellas comparte la misma situación dentro del templo, además del sistema de gradas y escalones para poder cumplir con el rito de la inmersión, según establecía San Isidoro. Sin olvidar otra dimensión muy importante del monumento: el centenar y medio de enterramientos excavados alrededor del santuario.

Pero no me corresponde el extenderme en el comentario histórico y mucho menos en el arqueológico. Lo que, en todo caso, podría ser un atrevimiento por mi parte, ya que la basílica ha sido ampliamente estudiada por los más prestigiosos especialistas en la materia. Sobre todo he pensado en las palabras de la inscripción de la lápida citada al principio de este pequeño texto. Al fin y al cabo es la huella que quedó del paso por este mundo de una niña que falleció en la antigua Marbella, en los primeros tiempos de la Era Cristiana: su nombre era Firmana. La que murió demasiado pronto. Durante siglos una pequeña lápida protegió sus restos, sepultados en aquel lugar sagrado, muy cerca de la orilla del mar, en lo que ahora es San Pedro de Alcántara.

En nuestra larga y compleja historia es inevitable que haya espacios vacíos, en los que el paso de los siglos lo ha borrado todo. No en este caso. La voz de los que lloraron por el destino de la pequeña Firmana nos llega con claridad a través del tiempo. No sabemos nada de ellos. Tan sólo que tenían las mismas emociones, los mismos sentimientos de piedad que nosotros, ante el hecho de la muerte de un ser humano que apenas había comenzado a dar sus primeros pasos por la vida.