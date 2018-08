Sombra para los coches de caballos

uHe leído con mucha alegría que el Ayuntamiento de Málaga ha instalado sombrados para los coches de caballos. No hay mal que dure 100 años. Han sido muchas las asociaciones, malagueños, turistas y personas con sentido común que han denunciado administrativa y públicamente la situación tan kafkiana en la que los animales estuvieran, deshidrataran o enfermaran por insolación. La Asociación ¿Yo? ¡Producto Andaluz! lleva denunciando esta dramática situación desde hace más de tres lustros de forma institucional y anualmente a través de la prensa provincial publicando escritos con el título de ´Caballos al sol´. Felicito a todos los que han apoyado esta iniciativa para que al cochero y al caballo se le dé la dignidad que se merecen, que sea al menos la misma que se le da al espeto de sardinas.

Confío en que además de los toldos, instalen una toma de agua para refrescar al animal y contenedores para depositar sus heces. El coche de caballo es la estampa malagueña más bonita que podamos tener. Vamos a cuidarlo, no a maltratarlos. Confío en que el Ayuntamiento de Málaga esté a la altura que requiere esta prioridad. No entendida, ni comprendida durante muchas décadas.

Bartolomé Florido. Torremolinos