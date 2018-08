El pilar mÃ¡s firme

Podemos hacer bromas acerca del Estado, renegar de él, combatirlo, etcétera, y nunca vendrá mal para que no se acabe pasando con nosotros, pero sin Estado sólo queda paisaje y paisanaje; esa triste verdad al final la saben hasta los anarquistas. El independentismo catalán estuvo a punto de clavar un rejón que podía ser de muerte al Estado español, y quien logró impedirlo fue el pilar que resultó ser más firme del Estado, el Poder Judicial, prácticamente libre de la carcoma de la corrupción. Esa es otra verdad a no olvidar. El Poder Judicial está formado por unos pocos miles de ciudadanos de estilo de vida frecuentemente aburrido y expresión a veces algo pomposa, cuya tarea –hacer que la Ley se cumpla– no era nada fácil en el envite secesionista. Negarle ahora amparo, caso de que lo necesitara, no sólo sería una clamorosa ingratitud y deslealtad, sino una pésima apuesta del Gobierno.