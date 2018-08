'Arturo Mas', por Bartolomé Florido Luque

El expresidente de la Generalidad disfruta de sus vacaciones en las Baleares con yate de lujo incluido. Personas le han increpado, insultado y ofendido pero me parece particularmente mal hecho. Se devalúan a su nivel. Me parece mal también que una persona pueda disfrutar de vacaciones lujosas y caras como el monarca mientras debe tanto al Estado y su patrimonio está embargado por la justicia. Ése debería pagar algo de su bolsillo. La SS me ha embargado mis miserables cuentas corrientes en la primera semana de agosto porque yo debía 500 euros según los funcionaros y se han elevado a 700 y pico debido a recargos. Ahora mi paga de jubilado no me llega para almorzar los fines de semana en el hogar del jubilado por 6,80 euros. El honorable Arturo Mas debe varios millones de euros a Hacienda pero él alega que no puede pagar pero sí tiene buenos ´amigos´ que le alojan en mansiones y le pasean en el Mediterráneo. Manolo García cantaba con el Último de la Fila en la canción Cuando el mar te tenga: «Si lo que vas a decir no es más bello que el silencio no lo vayas a decir, que hable el mundo y calle el hombre y vuelva se a callar?» Arturo, tienes buenos motivos para estar calladito. ¡Qué cosas visionaba don Manuel en sus canciones!

«Lejos, muy lejos en silencio».