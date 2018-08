'Una foto desaparecida', por Bartolomé Florido

Hace una semana me percaté de que en el centro de convivencia al que suelo ir, en la plaza Goya en Torremolinos, han quitado una fotografía donde el anterior y fallecido presidente de este Hogar del Jubilado, don Antonio Galván, recibía una placa de homenaje por parte del anterior alcalde, don Pedro Fernández Montes. Este homenaje se le hacía a don Antonio por ser el presidente que inauguró este centro, por haber sabido defender los intereses de los mayores, la convivencia, el sosiego, la extraordinaria limpieza que en este centro se respira y la hermandad entre los mayores. Don Antonio Galván y un servidor éramos buenos amigos desde hace 50 años, ya que nuestra amistad nació en los años 70 en Málaga capital de donde éramos oriundos. Don Antonio Galván para todos los que lo conocíamos y tratábamos era un auténtico avatar. Hablar con él y gozar de su amistad podía cambiar la vida para bien de cualquier persona. Pregunté por la fotografía del homenaje al presidente actual. Pregunté a otras personas relacionadas con el Hogar. A los empleados del bar, oficina y etc. Y nadie me pudo o me quiso dar respuesta. Mi conclusión es que ese retrato que dignificaba aún más este lugar molestaba a los políticos actuales, ya que en él aparecía el anterior alcalde. ¡Qué impíos somos cuando tenemos poder dentro de la política y qué píos somos cuando tenemos galones ejerciéndola! Un recuerdo imborrable en mi alma y en mi mente para un gran presidente. De algo tan honesto como un hogar del jubilado.