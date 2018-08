'Escándalo en Arabia Saudí', por Paula Rosales Muñoz



Gran escándalo: un historiador saudí ha afirmado en televisión que para evitar que sea violadas las mujeres saudíes que conduzcan un auto, lo que les está prohibido, habría que contratar a mujeres occidentales, para las que "no es ningún drama" el ser violadas.

No puede quedar más patente la tiranía con que mantienen esclavizadas a sus propias mujeres, ni la no trabajada e insolente riqueza que les permite esclavizar a otras por dinero y despreciarlas considerándolas carne de cañón que soportarían la violencia y -por no tener honor"-cualquier tipo de sexo, que no les impediría después casarse como a las saudíes.

¡Qué pena que nos escandalicemos por eso pero no impidamos que nuestros Gobiernos vendan armas de guerra Arabia Saudí! Porque con ellas ataca y asesina a miles de mujeres, niños y hombres del vecino Yemen.