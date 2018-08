"Muntar un pollastre de collons"

He estado unos días en la ciudad de Barcelona y su entorno industrial y me sentí extraño, sin muchas ganas de hablar, menos de discutir y, sobre todo, con creciente ansiedad porque en determinados ambientes no era bien recibido. Fui charnego a principio de los años sesenta y me duele Cataluña. Una reunión con un reducido grupo perteneciente a los Comités de Defensa de la República (CDR) me hizo ver que la fractura social es como una pesada losa en el corazón de los catalanes que tardará no menos de una generación en cerrarse. La confrontación social existe y cada vez será más intensa. Los lazos amarillos son el arma arrojadiza que ha explotado en la cara de miles de ciudadanos como un insulto para unos y como acto reivindicativo para otros. Esta política de acción/reacción se instala en unos momentos especialmente tensos, con el Parlament sin actividad desde julio, con el anuncio del discurso de Quim Torra el 4 de septiembre, la celebración de la Diada (11) y en el horizonte más cercano el segundo aniversario del fallido referéndum del 1 de octubre. La escalada de la tensión subirá muchos enteros y habrá que confiar que no vaya a más.

Yo noté que los independentistas se mueven como peces en el agua con la tensión, la mentira y los ataques a los soberanistas con frases hechas, que se repiten hasta la saciedad con el fugado Puigdemont como actor principal y su monaguillo Torra proclamando que el objetivo principal debe ser el ataque al Estado español, mantra que se repite una y mil veces según pude detectar personalmente. Para ayudar a calmar esta tensión los líderes de Ciudadanos, Rivera y Arrimadas, cúter en mano, se han echado a la calle para retirar los lazos amarillos. Ciudadanos que vive en modo electoral de forma permanente ha caído en la trampa tendida por los independentistas y porque buscan réditos electorales. Un error de Rivera, que pagará.

En un artículo de Javier Cercas (El País Semanal), de recomendada lectura, escribía sobre Puigdemont como un formidable creador del caos. Y es ahí donde se sienten a gusto los independentistas. Y añade: "Los buenos políticos nos simplifican la vida. Pero los malos hacen peligrar la paz social a base de miedo e inestabilidad. Tomen como ejemplo a Carles Puigdemont". Yo, en estos días pasados en Barcelona, no entendí el predicamento que tiene este personaje en personas que considero cultas, intelectualmente serias y preparadas e incluso en quienes siguen alardeando del llamado seny (cordura, sensatez) catalán. Y lo peor es que se ciegan con un personaje al que ya define su famosa frase: "muntar un pollastre de collons". Pues lo ha conseguido y en ello se ha instalado, también, su manijero Quim Torra. ¿Me quieren decir qué credibilidad merece un político que tiene como hoja de ruta montar un pollo? Con los lazos amarillos ya se montó el "pollastre de collons". Es el comienzo, viene lo peor. ¿Dónde están las personas sensatas? Echo de menos a la voz clara, rotunda, directa de Merixtell Batet y de Iceta.

Carles Puigdemont llegó en enero de 2016 a la presidencia de la Generalitat con las bendiciones del desaparecido Artur Mas y en sólo año y medio, como narra Cercas, partió a Cataluña en dos, sociedad que era próspera, cohesionada y pacífica; gestor de la huida de más de 3.000 empresas de Cataluña y capaz (pollastre) de generar tanta tensión que ha llevado al enfrentamiento civil (fractura social). Su mérito principal y así será recordado para la historia como un generador del caos mientras él vive viviendo de la sopa boba en su particular y millonario retiro de Waterloo (Bélgica). "El creador de caos mueve como nadie en el caos, que es su hábitat casi innato y en el cual es imbatible (€) y el creador de caos, necesita, siempre, más caos", afirma Cercas. Lo dicho, "montar un pollastre", es donde se mueve como pez en el agua. Lo que nadie sabe es si será capaz de mantener un "pollastre" durante 20 años más, los que le espera en el destierro.

P.D.- (1) "Cuerpo a tierra que vienen los nuestros", dijo Pío Cabanillas cuando las guerras fratricidas de UCD. Celia Villalobos ya sabe la realidad de esta frase. Defenestrada por Pablo Casado se lame sus heridas en un chiringuito de Torremolinos. ¿Quién es el (la) siguiente?

(2) Ruiz Espejo y Moreno Bonilla (con Bendodo a la sombra) tienen la alcaldía de Málaga en el punto de mira de objetivo irrenunciable. Paco de la Torre se tienta la ropa. Ande yo caliente y ríase la gente.