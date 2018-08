Ocupaciones del final de agosto

Alguna vez he oído hablar de un profesor de filosofía, en una universidad de ínfimo prestigio, que al inicio de curso pronunciaba esta frase: la filosofía es el dominio en que no hay adelantos. Luego paraba ahí, y el resto de las clases a lo largo del curso iba explicando concepto por concepto la dichosa frase, del final al principio: qué podía ser eso de los adelantos y el progreso, en qué consistía haber, en contraposición a ser, qué cosa era un dominio, cómo se clasificaban y cuál era el modo de ejercerlos, en qué consistía ser, por contraposición a haber (pues siempre hay dos lados al menos para ver las cosas), y, cómo acarreo final, qué podía ser la filosofía una vez puesto en orden inverso lo anterior. Cada curso del profesor era distinto, pues empleaba el mes de agosto anterior en, como él decía, refrescarlo, igual que se hace con las plantas (añadía) para que no se agosten.