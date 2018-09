Celia y Pablo

Celia se va o, mejor dicho, empieza a irse. Las primeras frases de este artículo no forman parte de la creación de un cantautor, uno de esos tipos tristes que han muñido himnos inolvidables a base de recordarnos a todos los amores y las guerras (¿acaso no son lo mismo?) que perdimos. No, no son parte de una canción, aunque habrá quien recuerde a Celia Villalobos así, su nombre cabalgando a lomos de una melodía lejana mientras nos tomamos una cerveza en un bar cualquiera de Pedregalejo. La vida pasa y la otrora todopoderosa alcaldesa de Málaga se desdibuja, su contorno es cada vez más poroso y sus declaraciones altisonantes se pierden en la noche de los tiempos políticos, que son las peores noches, mientras Pablo Casado, el nuevo presidente del PP, trata de pintar un futuro anclado en las viejas ideas del pasado. Ese choque entre la que fue y el que ya es, esa fricción entre el que nace a la vida pública y quien ya está a tiempo de publicar su vida es el cataclismo generacional reproducido en cada partido y en cada familia, la generación que hizo la Constitución y la que se siente encorsetada por ella. Celia dijo que mucha de la gente que rodeaba a Pablo era de extrema derecha. Ella era amiga de Soraya. O, por lo menos, la apoyaba, porque es difícil que haya amigos en política. Pero Soraya perdió pese a haber ganado los votos populares y Pablo Casado no olvida, aunque sí lo hiciera con los trabajos de su máster, porque puestos a olvidar, como ya saben, la memoria es selectiva. En ese querer recordar, Pablo se ha cargado a Celia de la Diputación permanente del Congreso de los Diputados. Él vende familia, aborto más restringido, mano dura en inmigración y una política internacional con vocación Atlántica. O sea, lo que ya vendió Aznar, pero con una sonrisa «profident» y acento palentino. Celia, sin embargo, fue considerada mucho tiempo como la dama roja de aquel PP en el que se toleraban sus salidas de tono en relación al aborto y otros temas sociales, y el rojo y el azul, ya se sabe, difícilmente pueden convivir en un cuadro. A Celia la empieza a jubilar Casado, y de paso acaba también con el arriolismo y la falta de relato de un partido que está en la oposición por no haber sabido explicarse, o no haber querido hacer política cuando estaba mejor situado para hacerla. Atrás quedan, ¡ay, Celia!, el caldito con huesos de cerdo, no de vaca, en el Ministerio de Sanidad de aquellos años convulsos del «No a la guerra», las vacas locas, tu ofuscada búsqueda de Manolo, ese chófer, esas tardes aburridas de sesiones parlamentarias jugando al Candy Crush, tus consejos a las clases populares para que trabajen y ahorren más, como has hecho tú, treinta y tantos años como diputada y aquel lustro en el Ayuntamiento, cuando Antonio Romero y Martín Toval dijeron que nones y te dejaron gobernar y tú hiciste un túnel bajo Gibralfaro, un paseo marítimo nuevo (¡eso sí que estuvo bien, mira tú!), iniciaste lo de calle Larios y otras cosas de las que no me acuerdo, aunque tu mayor creación fue la recuperación de Paco de la Torre, que sigue ahí, justo donde tú lo dejaste, y dura y dura. Celia se va o se empieza a ir, pero Paco continúa. Paco apoyó a Pablo, otros a Soraya. ¿De quién será el futuro? Paco sonríe.