Resumen de estío

Pasamos de un verano que era veranillo a un verano torrencial que convertía tu voz en un desierto de arena y los telediarios y magacines en bloques de mármol donde sólo se hablaba de la ola de calor. Más de una vez vimos abrir el informativo de La 1 a Mónica López, que si ya tiene problemas para hablar y respirar –hay veces que pienso ya, ahora, de esta no sale, hasta que al fin traga y pronuncia–, con el calor disparado y el trasiego ante el plasma, la señora me dio más de una irritación. Así también en Más vale tarde abrieron sección propia el agosto pasado para hablar del calor que nos asolaba, como la ola de prudencia que, de repente, asoló, atacó, derribó, noqueó, retrató, y sacó de mis casillas la jeta mostrada por Ana Rosa Quintana, la señora que envía sus cámaras en cuanto salta el nombre de un pillado, detenido, imputado, encausado, sospechoso de algo, corrupto de manual o mondongo que suba la audiencia, pero hete aquí, canalla, la doña se para en seco y pide calma y dejar trabajar a la justicia, incluso sensatez y unos kilos de prudencia si el detenido, sospechoso y pillado es Juan Muñoz, su marido. El otro día hasta se supo que doña Quintana aparece en las conversaciones que mantenía su esposo con José Manuel Villarejo, excomisario experto en extorsiones. En unas horas, a la vuelta de sus vacaciones, veremos si dice este escándalo es mío o callará como un Mariano Rajoy afanado a los puros y a llevarse 15.000 euros del ala y sin pasar por las zahúrdas más pestosas de Telecinco, a la que luego volveremos con todo tipo de detalles para saber de qué hablamos.

De Fortes a Lapiedra

Qué bien empezar septiembre sabiendo que el repelente Sergio Martín, con su descaro ideológico que premia al PP, ya no estará en Los desayunos de La 1. Rosa María Mateo será la administradora única quizá más fugaz de RTVE, pero este verano no ha parado. Qué mujer. Me la imagino mirando por encima de sus gafitas en su despacho y su lápiz en la mano dando el adiós a servidores de Rajoy y la bienvenida a los nuevos que, en eso confía uno, sólo han de servir al ciudadano. Así que en la nueva temporada de Los desayunos veremos al periodista Xabier Fortes. Fue director y presentador de La noche en 24 horas, pero con la llegada de don Mariano fue ¿purgado? del Canal 24 Horas y enviado al exilio de su Galicia natal. Estaremos con los ojos muy abiertos. Es lo que quisiera la pobre y olvidada Aramís Fuster, la que va acumulando tontá tras tontá tratando de llamar la atención para ganar un puñado de euros, quizá un bocadillo de mortadela, y hasta la próxima parida. Que tiene el remedio, dijo a primeros de agosto, para agrandar el pito sin necesidad de tocárselo a nadie. Tan atrabiliario y simpático mensaje no removió los cimientos del mundo del micropene, y mucho menos el de los platós, que es donde ella quiere implantar un lugar seguro para sus patochadas. Qué lástima de mujer, de verdad. Yo la veo así, tan fantoche, tan patética, jugando con una sensualidad que más que agrandar penes arruga cerebros, y me parte el alma. Y ella, hala, indesmayable, cada día más desesperada. En la misma línea cebona, aunque no focalizado en las partes bajas sino en toda la corporación, nos enteramos de que el señor Francisco, concursante de Supervivientes y hace mil años cantante, engordó más de 10 kilos a los dos meses de salir de la isla y no defecar detrás de los cocoteros. Ay, quita de ahí esa imagen, canalla. Lo del análisis en directo del semen de Gustavo González, que dejó su pareja por María Lapiedra, artista del porno despatarrado, lo dejamos si eso para otra ocasión, que bastantes guarrerías llevamos acumuladas en tan pocas líneas.

Los dientes de Arús

Telecinco lleva calentando la máquina de hacer churros de Gran Hermano unos días. Sabe que sin esa programación basura no es nada, y de hecho el mes de agosto ha sido para Antena 3, aunque rocen el empate. Gotita a gotita, la sala de máquinas de las grandes fritangas de Sálvame va soltando el nombre de los elegidos. Este tipo de chuminadas las sabe hacer a la perfección, solemnizando con sus cebos de mierda noticias sin fuste. Anunciaron que el pobre Ángel Garó –para eso ha quedado– entrará en la casa, pero seguro que cobrará menos a la semana que una absurda, lerda e inculta Chabelita Pantoja, que dicen que se embolsará 18.000 euros cada siete días por tocarse la flor en Guadalix. Estos despropósitos, estos desbarajustes de la sociedad capitalista, que crea estas ridículas especies, menos preparadas que un gorrión de río pero que ganan más que un maestro de niños o una investigadora, los consiente, alienta y justifica la audiencia que lo mantiene. Cuento los programas que le quedan a la choni de la política vulgar y chabacana Celia Villalobos para entrar en alguna edición de GH o Supervivientes, sobre todo después de habernos enterado, con satisfacción, quizá de lo mejor que haya hecho el aznarín Pablo Casado, de que la señora ha sido retirada de la primera línea, patadita en el dodotis que la deja fuera de la Diputación Permanente del Congreso, con rebaja de sueldo y otras chocolatinas. Paolo Vasile ya está tardando en hacer gestiones para cazar la pieza que daría un juego «a nivel de primera poligonera» tipo Sofía Suescun o Aída Nízar. Aunque podría seguir con banalidades de peso mayor para resumir el estío que colea –también habrá tiempo de reír, llorar, y alucinar con esta banda–, decido acabar con Alfonso Arús, el de Arús con leche, Al ataque, o Arucitys, que mañana llega a La Sexta, y desde las 7.30 del madrugón, cambiando la c por la s, o sea, Arusitys, qué hombre, qué humor, qué cosa. Ya lo digo. No me gusta el humor que hace este piel negra de rayos uva. Ni su risa. Ni sus dientes de cal. Arús, no te perdonaré jamás, jamás, haber descubierto a Javier Cárdenas, el de lengua de trapo. Por cierto, ha sido en verano, en plena canícula, cuando hemos sabido que Hora punta no vuelve después del Telediario de la noche. Bendita mano de santa Rosa María Mateo.



La guinda

Del 3 al 9 de este mes se celebra en Vitoria la décima edición del FesTVal, el festival dedicado a la televisión que ha ido tomando cuerpo y alma en la ciudad alavesa con un empuje que no ha parado desde la primera cita. Por sus calles, bares, restaurantes, por el hotel Lakua, gente de la pantalla ha hecho de la ciudad una ciudad para la tele. Joseba Fiestras al frente del equipo ha sabido ir a más con la humildad del grande. Larga vida.