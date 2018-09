Cambio de táctica

Los gestos amistosos del Gobierno hacia el independentismo no han dado ningún buen resultado. El acercamiento de los presos tiene como respuesta la proliferación masiva de lazos amarillos, una tormenta que no sólo tiene como objetivo pedir la liberación de los secesionistas imputados por el Tribunal Supremo sino también expandir la idea de que existe un Estado que reprime a los ´presos políticos´. Una teoría tan estúpida como malvada y peligrosa.

Las medidas de gracia se han vuelto hasta ahora en contra del Gobierno del país que ha decidido tomarlas para aplacar los ánimos. En el transcurso de la historia, ninguna tesis del apaciguamiento ha servido para frenar el ímpetu irreflexivo de quienes están dispuestos a salirse con la suya caiga quien caiga. Chamberlain y Daladier son dos claros exponentes del fracaso de este tipo de estrategia entreguista que tuvo que ser reemplazada por la firmeza tanto en el Reino Unido como en Francia.

El conflicto catalán, el más grave problema que tiene planteado el país, no ha hecho más que radicalizarse con la contemporización y las concesiones. Se puede y se debe ser flexible cuando el interlocutor está decidido también a serlo. De lo contrario no hay razones para seguir con una táctica que se vuelve en contra. El Gobierno ha reculado y la ministra de Justicia entiende, como no puede ser de otra forma, que la defensa de España pasa por la del propio juez Llarena. Naturalmente, no se trata de una denuncia particular, es un eslabón más del desafío que implica un ataque calculado para desprestigiar la imagen del Estado. Y el Estado tiene que defenderse respondiendo a la amenaza desde todos y cada uno de sus poderes. La Fiscalía de Cataluña, por lo pronto, investiga a los Mossos por identificar a las personas que retiran lazos amarillos y que no han actuado así con quienes inundan de estos símbolos partidistas los espacios públicos. La conllevancia del problema no puede ser de sólo una parte.