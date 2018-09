Salir del armario

Siempre ha habido líderes que elaboran los discursos y seguidores que se los creen, los expanden y los ejecutan. Es pernicioso no hacer criba. Es muy peligroso seguir la ruta de una voz nefasta. Es terrible mantener una equivocación durante siglos sin enfrentarse a la verdadera naturaleza del error y del prejuicio. Ante la duda, conviene conversar, como diría Machado, con «el hombre que siempre va conmigo». Pero resulta complejo convocar a la conciencia en esta época oscura donde las líneas morales y de seguimiento, las inclinaciones, son marcadas y definidas por los trinos de Twitter y las poses de Instagram. No hay más luz que el neón, ni más espejo que los escaparates. E insisto, una vez más, refiriendo estos versos de Ángel González cuya indubitada clarividencia reitero continuamente en mis columnas: «¿Adónde huir entonces, «en este tiempo hostil, propicio al odio?» Es posible que, tal vez, hace mucho tiempo, una voz se alzara para dilucidar y exponer ante la muchedumbre la manera de gestionar la convivencia, el trato, los conflictos y las normas sociales. Y como le hicieron caso, aquella voz se empoderó y se atrevió a traspasar los linderos de lo personalísimo, de las emociones y del corazón. Y así, esta voz, posiblemente la misma que también se atrevió a justificar desde tiempos remotos la minoridad de la mujer frente al hombre, diera un paso más allá y penetrara en el jardín del amor para escupir y decretar quién era apto para amar a quién, cómo y de qué manera.

Cualquier cabeza que fluya en su sano juicio debiera ser capaz de llegar a comprender por sí sola que nadie tiene potestad ni autoridad para señalar a quién puede o no amar un ser humano. Amar no es procrear. Y si la procreación está limitada por razones de sexo, el amor, por el contrario, no lo está. Le pese a quien le pese. Nadie, repito, nadie tiene legitimidad divina, moral o natural para imponer si un hombre o una mujer deben amar a una mujer o a un hombre, o viceversa. Ni tampoco para decidir la manera en la que dicho amor debe o no expresarse, ni para atrincherar y estereotipar las caricias, el sexo, las miradas, el trato o los besos. Corremos a lo largo de un siglo en el que, aparentemente, la apertura respecto de la homosexualidad ha ensanchado sus puertas a niveles de tolerancia. Hablamos de LGTB pero quizá, si uno abre los ojos, no sea difícil darse cuenta de que esa aparente aceptación se mueve bajo los mismos parámetros que antes les refería, los escaparates. El maldito armario sigue creando dramas y angustias vitales, tanto para los que salen de él como para los que permanecen dentro. Hace tan solo unos días, recibía una imagen por whatsapp en la que un tal Alexis Pinto invitaba a una «conferencia magistral sobre los siete pasos para salir de la homosexualidad de la mano de Jesucristo», «garantizado», «sin recaídas», «heterosexualmente curado en tres meses». Y no sabe uno si lo que más le arde por dentro es que semejante vómito se convoque en nombre del Dios en el que uno cree y cuyo testimonio vino a ejemplificar precisamente una actitud diametralmente opuesta o que, en pleno siglo XXI, aún sobrevivan esperpentos que tengan la jeta de salir a la luz pública y hacer negocio con semejante propaganda y discurso. Ojalá la vida lo fulmine. En Denver, hace tan solo unos días que se investiga el suicidio de un niño de nueve años que sufría bullying por parte de sus compañeros tras declararse homosexual el primer día de clase. Habrá, como poco, que obligarse a discernir qué clase de educación estamos transmitiendo a nuestros hijos y alumnos si acosos y tragedias de este tipo apuntan al aula como centro donde confluye, brota y se genera el conflicto. Y por supuesto, deberíamos pararnos nosotros mismos al objeto de afinar el discurso, los prejuicios y las actitudes sociales y personales. A fin de cuentas, como dijo Simone de Beauvoir, «la homosexualidad está tan limitada como la heterosexualidad; lo ideal sería ser capaz de amar a una mujer o a un hombre, a cualquier ser humano, sin sentir miedo, inhibición u obligación».