El final del verano

A unque hay algunos afortunados que siguen de vacaciones, para la mayoría de los mortales el verano como sinónimo de vacaciones ha terminado. Las vacaciones son un tiempo de descanso, de hacer cosas que no hacemos habitualmente, de transgredir, de vivir esos amores pasajeros, de viajar y de llenarnos de recuerdos que nos acompañan todo el año. Ese «efecto mochila» hace que muchas veces tendamos a magnificar lo que ocurre en esta época aunque realmente se trate sólo de un comienzo, no de un final. En el mundo del deporte, este es un tiempo de pretemporada, y entre nuestra «actitud veraniega» y el deseo de ver de nuevo a «los nuestros» hay veces que tendemos a magnificar lo que ocurre en ellas.

El Málaga CF ya ha demostrado que lo que ocurre en pretemporada pocas veces tiene que ver con lo que pasa cuando comienza la temporada. En años anteriores hemos vivido partidos en julio y agosto donde el comentario era que «al Málaga se le caen los goles» y después el equipo se pasa varias jornadas para conseguir su primer gol y su primera victoria. Este año la pretemporada ha ido «así, así» y el equipo suma 9 puntos en 3 partidos. Algo de lo que en España, en las ligas profesionales, solo pueden presumir Real Madrid y Barcelona. El camino es largo pero los inicios, cuando llega la hora de la verdad y no antes, son buenos.

El Unicaja ha debutado este fin de semana en la pretemporada, y la verdad, si nos guiamos por los resultados obtenidos€ el año será duro, pero no debemos olvidarnos que estamos en pretemporada y que estos resultados no deberían incluirse en «la mochila» que decía antes. El equipo tiene muchos cambios y muchas cargas de trabajo. Los jugadores que siguen deben olvidarse del «método Plaza» para comenzar a leer el «libreto Casimiro» justo el año que más jugadores continúan en el equipo. No parece realista pensar que cuando comience la competición el equipo encaje 92,5 puntos de media por partido, y menos ante equipos, con todo el respeto como Estudiantes o San Pablo Burgos.

El equipo tiene que crecer y conocerse, y si tengo que quedarme con algo de estos dos primeros partidos es con las buenas sensaciones aportadas por Milosavljevic o Lessort que parecen en el camino de aportar lo que se espera de ellos. Otros como Shermadini o Suarez ya sabemos que van a jugar infinitamente mejor de lo que lo han hecho esta vez. El 29 de septiembre cuando la liga ACB levante el telón ante el Valencia en el Carpena seguro que el equipo será otro. Tranquilidad y a disfrutar de los recuerdos de las vacaciones hasta que comience el espectáculo. Suerte...