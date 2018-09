'Doble condena al Papa', por Alejandra Brea Romer

El policía que aprovecha su cargo para matar a un enemigo político o enriquecerse con el narcotráfico merece una doble condena. No menos castigo merece quien aprovecha una isla pirata urbana de impunidad regalada al clero como ´Estado Vaticano´ a cambio de un silencio ´religioso´ por el fascista Mussolini. Desde esa colina vaticana la jerarquía eclesiástica no sólo ha cooperado y se ha enriquecido ayudando a la Mafia italiana con su Banco ´sagrado´, sino que ha encubierto la pederastia de sus miembros contra miles y miles de niños en el mundo entero. ´Justicia lenta no es justicia´: haya un pronto y justo juicio a los culpables de estafar a tantos centenares de millones de seguidores que han creído de buena fe que eran los auténticos representantes de la marca Jesús.