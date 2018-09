Elecciones ya

Hoy, en Málaga, Albert Rivera escenificará la ruptura del pacto de gobierno que Ciudadanos ha tenido en la actual legislatura con los socialistas andaluces. Y Susana Díaz tan contenta. Ya tiene el argumento que necesitaba para hacer público que habrá elecciones andaluzas antes de Navidades. Al PP de Moreno Bonilla le coge con el paso cambiado y en horas bajas; al grupo de Podemos e Izquierda Unida le entra las prisas. La única que sabe de qué va la cosa es Susana Díaz ya que es ella la que puede marcar los tiempos. Dicen que las elecciones serán el 25 de noviembre. No es mala fecha.

Albert Rivera ha puesto en bandeja a Susana Díaz adelantar las elecciones andaluzas. Con el chiste del aforamiento que se ha sacado Juan Marín del sobaquillo le pone alfombra roja a la presidenta andaluza que no tiene más que fijar la fecha que mejor le convenga, que para eso es la que decide. Rivera, con las encuestas a la baja y las sensaciones por derroteros que hace meses ni soñaba, necesita ir a las urnas cuanto antes, no sea que el derrame de votos por la derecha apuntale a Pablo Casado, algo que sería su muerte política. Lo cierto es que Rivera y Casado se la juegan en Andalucía. Si el primero (al que vamos a tener hasta en la sopa) no consigue el sorpasso a Pablo Casado, que se despida a nivel nacional. Le quedará el reducto catalán con una Arrimadas cada vez más crecida y recambio natural del líder de Ciudadanos, cada día más romo en ideas y propuestas.

Tampoco las elecciones andaluzas, a la vista de los sondeos (los conocidos y los que no), le irán bien a Casado. Además, se le han caído pesos pesados del PP andaluz como Javier Arenas, Fátima Báñez y la misma Celia Villalobos. Si se estrella en Andalucía el terremoto dentro del PP nacional y andaluz puede ser de nivel 7. En España porque se abre una senda de desconocidos movimientos y puede que los cuchillos vuelvan a relucir. Casado está dejando, aunque no se vea, demasiados cadáveres políticos en su partido y no pocos recelos por sus formas y planteamientos más próximos a la derecha extrema como tienen dicho algunas(os) pata negras del PP. Y si en Andalucía el PP queda por detrás de Ciudadanos la debacle en esta tierra será de órdago. Habrá terminado el tiempo de Moreno Bonilla y arrastrará a quienes ahora son sus lugartenientes. Y lo peor, es que apenas si tendría el PP andaluz tiempo para recomponer a sus huestes pensando en las elecciones municipales de mayo de 2019. No se salvaría ni el eterno Paco de la Torre a quien le ha tomado la medida el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, que golpea con mano de hierro pero con los modos y modales de un artista del florete de esgrima. Léase la entrevista que en este periódico le hacía Matías Stuber al delegado del Gobierno.

Por tanto, Susana Díaz está a lo suyo, dejando que se despelleje la derecha en su territorio, marcando sonada distancia con Podemos (Teresa Rodríguez) y recordando a la izquierda (Maíllo) que ha sido el valedor, y en no pocas ocasiones, al PP de Moreno Bonilla. Los nervios de Ciudadanos están a la vista. De entrada, Juan Marín ha cancelado sus vacaciones previstas para octubre y en la agenda de Inés Arrimadas Andalucía está señalada en rojo. Esta jerezana-catalana, de fácil verbo, será pieza fundamental en la campaña de Ciudadanos en la comunidad andaluza.