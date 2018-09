'Hijos de la brisa', por Francisco García Castro

Después del tercer baño, decido ir al chiringuito a tomar una cerveza. 2,50€. Increíble. Los hijos de la brisa (soy autóctono) debemos pagar como los hijos del monóxido. No es justo. Pero no es justo para ninguno de ellos. Una caña a 2,50€ es un abuso vengas de dónde vengas. Los hijos del monóxido, ahorran todo un año para poder disfrutar de la brisa. Esa brisa imprescindible para seguir respirando. Los hijos de la brisa, bajan a la playa, como siempre, y terminan asfixiados. No es justo. No es decente. Pero ya todos hemos aceptado la indecencia del sistema. El próximo día, me pillaré unas latas. A los hijos del monóxido también se lo recomiendo. Un consejo: es de gatos eso de lo de siete vidas. De gatos, no de gallina de huevos de oro. Unas latas.